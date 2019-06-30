Экономика
Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынокИзвестия вчера в 17:01
Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".
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Политика
Трамп и Ким Чен Ын встретились на межкорейской границе
Обновлено в 02:11
Общество
В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Экономика
Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank
Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi CC9 стал доступен по предзаказу
Чтобы оформить заявку, производитель предлагает внести 15 долларов, а оставшуюся сумму оплатить уже после презентации, когда также будут названы цены на все конфигурации.
Обновлено вчера в 08:07
Гаджеты
GeForce RTX 2070 Super обошла Radeon RX 5700 XT в бенчмарке
В игровом бенчмарке Final Fantasy XV 3D-карта от «зеленых» набрала 7579 баллов против 5473 баллов у Radeon RX 5700 XT.
Обновлено вчера в 11:46
Спорт
Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций
В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Единоборства
Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO
Обновлено в 02:12
Происшествия
Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти
Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Пострадавший от взрыва дом во Владимирской области обследуют комплексом «Струна-М»
«Скорее всего, 30 июня дом будет обследован при помощи диагностического комплекса "Струна-М"»,— говорится в сообщении администрации города.
Обновлено вчера в 20:25
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ
Обновлено 28 июня в 17:21
Общество
Названа самая сексуально привлекательная нация в мире
Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Футбол
Чалов: у ЦСКА со «Спартаком» не может быть товарищеской игры
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от 2-го тура Кубка Париматч Премьер с московским «Спартаком».
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева наслаждается прогулками по Риму с сыном и невесткой
Гузеева рассказала, что инициатором поездки в Рим стала жена ее сына Анна.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 28 июня в 13:34
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова высказалась по поводу обвинений в алкоголизме
Недавнее появление на публике популярной в 90-х певицы Марины Хлебниковой немало удивило не только ее поклонников и общественность, но и звездную тусовку.
Обновлено вчера в 17:53
Технологии
Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату
Обновлено вчера в 12:10
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено вчера в 13:53
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Общество
Япония возобновила коммерческий лов китов
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес
Экс-жена Радулова гимнастка Дмитриева рассказала о скандале в Турции
Бывшая супруга форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Александра Радулова гимнастка Дарья Дмитриева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в Турции, передает "СтарХит".
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Последствия ассоциации с ЕС для Украины перечислил депутат Рады
Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что существуют последствия для Украины от соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка Америки
Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес расплакался после поражения в серии пенальти от Перу в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.
Обновлено вчера в 18:31