Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынокИзвестия вчера в 17:01

Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок

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