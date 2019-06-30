Экономика
Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынокИзвестия вчера в 17:01
Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".
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Политика
Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границе
Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.
Обновлено в 04:42
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками системы Starlink
Обновлено в 03:22
Политика
Музей мадам Тюссо убрал восковую Терезу Мэй на склад
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Елена Темникова прокомментировала слухи о романе с Серябкиной
Бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова прокомментировала заявления Ольги Серябкиной об их романтических отношениях.
Обновлено в 05:13
Политика
Япония возобновила коммерческий лов китов
Обновлено вчера в 20:05
Футбол
«Зенит» интересуется двумя защитниками «Наполи»
Обновлено в 04:42
Кино
Минобороны создаст собственную киностудию в парке «Патриот»
Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти
Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото со свадьбы
По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Израильские военные задержали палестинского министра
Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.
Обновлено в 05:36
Здоровье
Солнечное затмение 2 июля 2019 года: у многих появится шанс изменить жизнь к лучшему
24 (время мск) произойдет полное солнечное затмение. Жители России его не увидят, однако смогут почувствовать на себе его влияние.
Обновлено 28 июня в 21:00
Политика
Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности
В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Кино
«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
Военные из США и Великобритании участвуют в учениях в Грузии
Летний курс в Школе горной подготовки начался 16 июня и продлится до 5 июля. Школу горной подготовки в Сачхере основали в 2004 году.
Обновлено в 05:24
Политика
Украина сообщила, когда Крым получит воду
Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
Обновлено в 04:33
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
США проиграли в войне с российскими кораблями на Кипре
Кипр не намерен закрывать порты для российских кораблей из-за требований США. Об этом заявил министр обороны страны Саввас Ангелидис.
Обновлено в 05:18
Гаджеты
Создана система тотального контроля за сотрудниками корпораций
Учёные создали сенсорную систему, которая отслеживает и оценивает производительность труда сотрудников компаний.
Обновлено в 05:34
Экономика
В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами
Все обязательства "Рольфа" перед клиентами будут выполнены - заявление компании.
Обновлено в 06:20
Общество
В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Пожар на ярмарке в Магнитогорске ликвидирован
Обновлено в 02:19
Спорт
Загитова показала фото в японском платье
В рамках шоу Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Появилось видео с выжившей в затопленном Тулуне свиньей
В затопленном городе Тулун под Иркутском выжила свинья, очевидцы увидели животное на мосту.
Обновлено в 05:53
Гаджеты
Samsung Galaxy A50 получил новые возможности камеры
Обновлено в 04:31
Происшествия
Тело последнего погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае
Спасатели нашли тело последнего из семи погибших в результате схода лавины на Алтае.
Обновлено в 03:50
Политика
Премьер Канады оказался в неловкой ситуации на саммите G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пребывания на саммите G20 в японской Осаке попал в неловкую ситуацию.
Обновлено в 06:29
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16