Экономика

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынокИзвестия вчера в 17:01

Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".
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Смартфоны из КНР покоряют российский рынок

OAnews05:48

Китайские смартфоны захватили почти половину российского рынка

ФАН05:12

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок

Известиявчера в 17:01

45,5% смартфонов на российском рынке - из Китая

Бизнес-новости в Кирове02:45

Смартфоны из Китая заняли почти половину российского рынка

АБН01:18

Китай занял почти половину российского рынка смартфонов

Экономика сегодня02:55
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Происшествия

В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов

Обновлено в 06:24
Политика

Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границе

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.
Обновлено в 04:42
Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Космос

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками системы Starlink

Обновлено в 03:22
Политика

Музей мадам Тюссо убрал восковую Терезу Мэй на склад

Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Елена Темникова прокомментировала слухи о романе с Серябкиной

Бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова прокомментировала заявления Ольги Серябкиной об их романтических отношениях.
Обновлено в 05:13
Политика

Япония возобновила коммерческий лов китов

Обновлено вчера в 20:05
Футбол

«Зенит» интересуется двумя защитниками «Наполи»

Обновлено в 04:42
Кино

Минобороны создаст собственную киностудию в парке «Патриот»

Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти

Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото со свадьбы

По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Израильские военные задержали палестинского министра

Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.
Обновлено в 05:36
Здоровье

Солнечное затмение 2 июля 2019 года: у многих появится шанс изменить жизнь к лучшему

24 (время мск) произойдет полное солнечное затмение. Жители России его не увидят, однако смогут почувствовать на себе его влияние.
Обновлено 28 июня в 21:00
Политика

Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности

В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Кино

«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита

Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие

Военные из США и Великобритании участвуют в учениях в Грузии

Летний курс в Школе горной подготовки начался 16 июня и продлится до 5 июля. Школу горной подготовки в Сачхере основали в 2004 году.
Обновлено в 05:24
Политика

Украина сообщила, когда Крым получит воду

Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
Обновлено в 04:33
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

США проиграли в войне с российскими кораблями на Кипре

Кипр не намерен закрывать порты для российских кораблей из-за требований США. Об этом заявил министр обороны страны Саввас Ангелидис.
Обновлено в 05:18
Гаджеты

Создана система тотального контроля за сотрудниками корпораций

Учёные создали сенсорную систему, которая отслеживает и оценивает производительность труда сотрудников компаний.
Обновлено в 05:34
Экономика

В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами

Все обязательства "Рольфа" перед клиентами будут выполнены - заявление компании.
Обновлено в 06:20
Общество

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Пожар на ярмарке в Магнитогорске ликвидирован

Обновлено в 02:19
Спорт

Загитова показала фото в японском платье

В рамках шоу Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Появилось видео с выжившей в затопленном Тулуне свиньей

В затопленном городе Тулун под Иркутском выжила свинья, очевидцы увидели животное на мосту.
Обновлено в 05:53
Гаджеты

Samsung Galaxy A50 получил новые возможности камеры

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Оренбуржье на границе с Казахстаном локализован крупный пожар

Обновлено в 06:34
Происшествия

Тело последнего погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае

Спасатели нашли тело последнего из семи погибших в результате схода лавины на Алтае.
Обновлено в 03:50
Политика

Премьер Канады оказался в неловкой ситуации на саммите G20

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пребывания на саммите G20 в японской Осаке попал в неловкую ситуацию.
Обновлено в 06:29
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
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