Экономика
Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынокИзвестия вчера в 17:01
Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".
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Китайская продукция составила почти половину российского рынка смартфонов
Политическая Экспертиза07:35
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В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".
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«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
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Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
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Потасовка с участием пресс-секретаря Трампа попала на видео
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Экономика
В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами
Все обязательства автодилера "Рольф" перед клиентами будут выполнены, говорится в заявлении для клиентов, опубликованном в воскресенье на сайте компании.
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Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
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Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила зажигательные танцы в день развода
Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.
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Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»
Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
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Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
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Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области.
Обновлено в 07:53
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Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом
Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено 28 июня в 09:19
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Япония возобновила коммерческий лов китов
Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Группа туристов запросила помощи на Эльбрусе на высоте 5,2 тыс. м
Шестеро ирландцев и четверо россиян запросили помощи спасателей на Эльбрусе на высоте около 5,2 тыс. м над уровнем моря.
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Умерла актриса Евгения Дембская
Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.
Обновлено в 07:02
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В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
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В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы
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Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности
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Кипр не закроет порты для российских кораблей из-за требований США
Министр обороны Кипра Саввас Ангелидис заявил, что страна не будет закрывать порты и инфраструктуру для российских кораблей, несмотря на законопроект США, призывающий Никосию прекратить это делать.
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Крупнейший поставщик камер для американской полиции откажется от функции распознавания лиц из «этических соображений»
Компания Axon, поставщик нательных камер полиции в США, отказалась от добавления функции распознавания лиц.
Обновлено в 06:44
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Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
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SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Обновлено в 06:45
Политика
Путин доходчиво объяснил Мэй по делу Скрипалей, заявили в Кремле
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин дал премьеру Британии Терезе Мэй доходчивые объяснения по всем вопросам относительно дела Скрипалей.
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