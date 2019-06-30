Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынокИзвестия вчера в 17:01

Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок

Кино Умерла актриса Евгения Дембская Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.

Футбол Гвардиола представил, что было бы, вернись он в «Барселону» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ранее тренировавший «Барселону», прокомментировал слухи о возвращении в Неймара в каталонский клуб.

Кино Шойгу: Минобороны откроет киностудию Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что ведомство готовится создать студию, где будут снимать отечественные фильмы на патриотические темы.

Происшествия Стрельба произошла в новосибирском торговом центре Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.

Шоу-бизнес Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Наука Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью» Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).

Армия и оружие Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.

Политика Трюдо угодил в неловкую ситуацию на G20 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в Осаке.

Здоровье 568 млн рублей направил Волгоградский ФСС на детские пособия В 2019 году 2457 волгоградских семей получили такие пособия на сумму 41,7 млн рублей.

Происшествия Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).

Экономика Сбербанк сообщил об одобрении регуляторов на продажу турецкой «дочки» Сбербанк получил одобрение от ЦБ России и Управления по финансовому рынку Австрии на продажу Emirates NBD Bank своей турецкой «дочки» DenizBank, сообщили в пресс-службе банка.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Армия и оружие Минобороны введет автоматизированную систему контроля ГСМ в войсках Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков заявил, что автоматизированная система контроля горюче-смазочных материалов (ГСМ) в скором времени поступит в войска.

Политика Крымские татары прокомментировали заявление Чубарова Ранее Чубаров заявлял, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу возможно только при возвращении полуострова в состав Украины.

Общество В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области Как сообщил Нелюбов, причиной паводков на территории Иркутской области стали обильные дожди, которые совпали с таянием снега в горах Восточного Саяна.

Общество Супруга эмира Дубая сбежала с детьми в Германию Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.

Общество Видео с погоней тигра за байкерами напугало пользователей сети Видео с погоней тигра за байкерами в Керале напугало пользователей сети.

Происшествия В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве подростка на скутере 29 июня правоохранители задержали подростка. Ранее 78.ru сообщал о том, что на Привокзальной площади в Павловске произошла поножовщина.

Происшествия В Стрельне загорелась Михайловская дача Днём 30 июня в здании Михайловской дачи в Стрельне начался пожар, сообщили 78.ru в пресс-службе ГУ МЧС по городу.