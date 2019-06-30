Экономика
Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынокИзвестия вчера в 17:01
Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".
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Китайская продукция составила почти половину российского рынка смартфонов
Политическая Экспертиза07:35
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В 2019 году 2457 волгоградских семей получили такие пособия на сумму 41,7 млн рублей.
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Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
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Сбербанк сообщил об одобрении регуляторов на продажу турецкой «дочки»
Сбербанк получил одобрение от ЦБ России и Управления по финансовому рынку Австрии на продажу Emirates NBD Bank своей турецкой «дочки» DenizBank, сообщили в пресс-службе банка.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
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Политика
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Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
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Армия и оружие
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Ранее Чубаров заявлял, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу возможно только при возвращении полуострова в состав Украины.
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Общество
В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области
Как сообщил Нелюбов, причиной паводков на территории Иркутской области стали обильные дожди, которые совпали с таянием снега в горах Восточного Саяна.
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Супруга эмира Дубая сбежала с детьми в Германию
Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.
Обновлено вчера в 04:37
Общество
Видео с погоней тигра за байкерами напугало пользователей сети
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Застрявшую в лифте женщину спасло вино
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В Стрельне загорелась Михайловская дача
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Матвиенко предложила усилить ответственность за подброс наркотиков
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила максимально усилить ответственность правоохранительных органов за подброс наркотиков.
Обновлено в 07:25