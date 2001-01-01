Экономика
Каждый шестой новгородец уклоняется от уплаты налоговREGNUM вчера в 13:01
Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области Татьяна Безызвестных добавила, что если брать в расчет налогоплательщиков по всем видам налогов, то от уплаты уклоняется каждый шестой новгородец.
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Долги по налогам новгородских организаций-банкротов в 2018 году составили 2 млрд. рублей
Великий Новгород.ру04:21
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Транспорт
В Москве запустят первый беспилотный трамвай
Обновлено в 21:10
Космос
Российский спутник засек необъяснимые физические явления
Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что ультрафиолетовый телескоп на российском спутнике "Ломоносов" зафиксировал в земной атмосфере мощные световые "взрывы", природа которых неизвестна науке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:25
Общество
Coca-Cola выпустит напиток с новым вкусом
Обновлено в 19:40
Космос
Астероид Ultima Thule оказался удивительно «плоским»
Оказалось, что большая часть, по прозвищу «Ultima», напоминает гигантский блин, а меньшая, по прозвищу «Thule», имеет форму сплющенного грецкого ореха.
Обновлено вчера в 02:01
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»
Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Общество
В российские города могут вернуть ларьки и палатки
На улицы российских городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено в 19:46
Общество
Тигра Амура передадут администрации Приморья
Власти Хабаровского края передадут тигра Амура, известного благодаря своей дружбе с козлом Тимуром, администрации Приморья.
Обновлено в 19:53
Происшествия
Спецборт МЧС доставил 27 российских детей из Багдада в Москву
Спецборт МЧС Российской Федерации с 27 спасенными из Ирака детьми (возраст от 4 до 13 лет) приземлился в аэропорту Раменское 10 февраля.
Обновлено в 15:28
Кино
«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм
Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
Обновлено в 16:37
Политика
Фото лысого Трампа без загара выложили в сеть
Пользователь Twitter под ником Stone Cold представил президента США Дональда Трампа в «естественном» виде: без загара и пересаженных волос.
Обновлено в 17:25
Общество
В Испании за рисунок на песке туристы могут попасть в тюрьму
На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке или любое изображение, выложенное из камней на побережье.
Обновлено в 20:25
Общество
Тревел-блогер снял с дрона видео, которое посмотрели миллион раз
Зрелищные кадры своих путешествий с помощью дрона снял блогер из США Джонни FPV.
Обновлено в 18:48
Экономика
Названы российские регионы с самым доступным бензином
Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Музыка
В Лос-Анджелесе пройдет церемония «Грэмми»
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Банки предложили рецепт от зарплатного рабства
В течение года будет полностью подготовлен законопроект о решении проблемы так называемого зарплатного рабства.
Обновлено в 18:23
Музыка
Россиянка может представить Украину на «Евровидении»
Обновлено в 11:34
Происшествия
Упавший в Венесуэле метеорит сняли на видео
Падение светящегося небесного объекта сняли на видео жители Венесуэлы. Запись доступна для просмотра на сайте YouTube.
Обновлено в 17:25
Общество
В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле
В субботу власти Архангельской области приняли решение ввести на территории архипелага Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывало большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.
Обновлено в 09:07
Здоровье
Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов
Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Обновлено в 08:14
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Общество
В России могут появиться профессиональные семьи
В России могут появиться профессиональные приемные семьи для воспитания ребят, для которых нет кандидатов-усыновителей.
Обновлено в 16:05
Общество
Картины Гитлера выставят на продажу в Германии
Пять картин, которые предположительно были написаны Адольфом Гитлером, выставят на аукцион в немецком городе Нюрнберг.
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Семь российских регионов отключают от аналогового вещания
С 11 февраля аналоговый сигнал отключают в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне.
Обновлено в 19:54
Кино
Вторая часть мультфильма «Лего» стала лидером российского проката
На втором месте в российском прокате оказался триллер "Клаустрофобы". Фильм собрал чуть более 105 миллионов рублей.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Мадуро начал крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям "Двухсотлетие Ангостуры 2019", передает РИА "Новости" Перед началом учений Мадуро ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Министр обороны Британии предупредит РФ о «высокой цене за провокации»
Великобритания должна быть готова после Brexit применить жесткую силу для поддержания интересов, а Россия должна «дорого заплатить за свои провокации», говорится в заявлении министра обороны королевства Гэвина Уильямсона, которое будет озвучено 11 февраля.
Обновлено в 20:49
Экономика
На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамид
Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Обновлено в 20:36