Каждый шестой новгородец уклоняется от уплаты налоговREGNUM вчера в 13:01

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области Татьяна Безызвестных добавила, что если брать в расчет налогоплательщиков по всем видам налогов, то от уплаты уклоняется каждый шестой новгородец.

Каждый шестой новгородец уклоняется от уплаты налогов

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