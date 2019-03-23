Общество
Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщикомРБК 03:43
Как часто курят россияне 22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.
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с чего всё началось
22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения. РБК ознакомился с результатами наблюдения.РБК03:43
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Политика
В конгрессе допустили новые обвинения после расследования Мюллера
Новые обвинения в рамках расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией может предъявить не офис спецпрокурора Роберта Мюллера, а другие инстанции.
Обновлено в 04:32
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Названа любимая порода собак у москвичей
Обновлено вчера в 09:18
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Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В центре Киева водитель Maserati открыл стрельбу после ДТП
Водитель Maserati устроил стрельбу в центре Киева после того, как попал в ДТП и поссорился с другими участниками аварии, полиция по данному факту открыла уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба полиции Киева.
Обновлено в 04:46
Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
Обновлено в 03:21
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
За прибавку к пенсии в 1,5 тысячи рублей к стенке и руки за голову
Причиной послужила ежемесячная прибавка к пенсии в размере 1,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:32
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Полицейский застрелил напавшего на сотрудников ППС злоумышленника
На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержать его вытащил нож и ранил одного из сотрудников полиции.
Обновлено в 07:12
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Здоровье
Популярный женский контрацептив оказался опасен для здоровья
Речь идет о женских контрацептивах "Жанин". Соответствующую информацию приводит ТАСС.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
РФ нашла лазейку для поставок газа Венгрии в обход Украины
Россия и Венгрия пришли к соглашению по поставкам газа в обход Украины в 2020 году.
Обновлено вчера в 04:38
Армия и оружие
Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщиков США над Балтикой
За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Политика
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:04
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено вчера в 06:55
Общество
Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде
«Провести в 2019 — 2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева», — сказано в распоряжении правительства.
Обновлено в 03:47
Общество
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Культура
Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
Штаты объявили о полной победе над ИГ в Сирии
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, напавшего на офис Сбербанка
"В результате оперативных действий службы безопасности банка и правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 03:38
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Спорт
Загитова всю ночь после победы на ЧМ сдавала допинг-тест
Обновлено в 06:55
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
Может ли суд запретить ходить в детсад ребенку, если у него нет прививки
Довольно редкое дело было рассмотрено в Верхней Салде: группа родителей, чьи малыши посещают местный детский сад, подала иск в суд на родителей ребенка, которые наотрез отказались прививать его от туберкулеза.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Около 2,5 тыс человек пришли на митинг КПРФ в центре Москвы
Обновлено в 06:15