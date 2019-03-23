Общество

Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщикомРБК 03:43

Как часто курят россияне 22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.
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Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком

22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения. РБК ознакомился с результатами наблюдения.
РБК03:43

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Почти четверть россиян курят ежедневно

Коммерсантъ06:06

Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком

РБК03:43

Подсчитано число курильщиков в России

Телеканал 360°05:46

Стало известно, почему россияне курят

РЕН ТВ04:02

Подсчитано число российских курильщиков

Lenta.ru04:22

Росстат подсчитал число российских курильщиков

Говорит Москва03:47

«Привычка и отсутствие силы воли»: Росстат узнал, почему курит каждый пятый в стране

Царьград05:48
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В конгрессе допустили новые обвинения после расследования Мюллера

Новые обвинения в рамках расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией может предъявить не офис спецпрокурора Роберта Мюллера, а другие инстанции.
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Названа любимая порода собак у москвичей

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Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В центре Киева водитель Maserati открыл стрельбу после ДТП

Водитель Maserati устроил стрельбу в центре Киева после того, как попал в ДТП и поссорился с другими участниками аварии, полиция по данному факту открыла уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба полиции Киева.
Обновлено в 04:46
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Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде

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Происшествия

При пожаре в овощехранилище в Липецкой области погибли четыре человека

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Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Общество

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Происшествия

За прибавку к пенсии в 1,5 тысячи рублей к стенке и руки за голову

Причиной послужила ежемесячная прибавка к пенсии в размере 1,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:32
Авто

Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров

Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Полицейский застрелил напавшего на сотрудников ППС злоумышленника

На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержать его вытащил нож и ранил одного из сотрудников полиции.
Обновлено в 07:12
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Здоровье

Популярный женский контрацептив оказался опасен для здоровья

Речь идет о женских контрацептивах "Жанин". Соответствующую информацию приводит ТАСС.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

РФ нашла лазейку для поставок газа Венгрии в обход Украины

Россия и Венгрия пришли к соглашению по поставкам газа в обход Украины в 2020 году.
Обновлено вчера в 04:38
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Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане

Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщиков США над Балтикой

За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Политика

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:04
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено вчера в 06:55
Общество

Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде

«Провести в 2019 — 2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева», — сказано в распоряжении правительства.
Обновлено в 03:47
Общество

Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Культура

Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе

Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие

Штаты объявили о полной победе над ИГ в Сирии

Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, напавшего на офис Сбербанка

"В результате оперативных действий службы безопасности банка и правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 03:38
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
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Загитова всю ночь после победы на ЧМ сдавала допинг-тест

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Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье

Может ли суд запретить ходить в детсад ребенку, если у него нет прививки

Довольно редкое дело было рассмотрено в Верхней Салде: группа родителей, чьи малыши посещают местный детский сад, подала иск в суд на родителей ребенка, которые наотрез отказались прививать его от туберкулеза.
Обновлено вчера в 22:00
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Около 2,5 тыс человек пришли на митинг КПРФ в центре Москвы

Обновлено в 06:15
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