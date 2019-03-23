Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщикомРБК 03:43

22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения. РБК ознакомился с результатами наблюдения.

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Как часто курят россияне 22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.

Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком

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