Экономика
Каждый пятый россиянин имеет по три непогашенных кредитаГазета.Ru 09:16
Бюро кредитных историй фиксируют, что каждый пятый житель РФ имеет три кредита. Закредитованность населения не снизится даже после ужесточения требований со стороны ЦБ, отмечают эксперты. Базовая причина такого положения дел - нищета, более 19 млн человек в стране живут за чертой бедности.
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Около восьми процентов россиян одновременно обслуживают четыре и более кредитов
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