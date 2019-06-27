Экономика

Каждый пятый россиянин имеет по три непогашенных кредитаГазета.Ru 09:16

Бюро кредитных историй фиксируют, что каждый пятый житель РФ имеет три кредита. Закредитованность населения не снизится даже после ужесточения требований со стороны ЦБ, отмечают эксперты. Базовая причина такого положения дел - нищета, более 19 млн человек в стране живут за чертой бедности.
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Более 40% заёмщиков в России имеют два и более кредита

News.ru00:23

Россияне погрязли в долгах

Lenta.ru03:47

Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков

REGNUM01:08

Каждый пятый россиянин имеет по три непогашенных кредита

Газета.Ru09:16

Около восьми процентов россиян одновременно обслуживают четыре и более кредитов

Народные новостивчера в 23:55

Почти 8% россиян платят по четырем и более кредитам

ФАНвчера в 22:40

Более 40% заемщиков в России имеют два и более кредита

ПРАЙМвчера в 20:15
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:21, Вашингтон
Происшествия

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

Обновлено в 13:04
Кино

Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»

Обновлено в 10:07
Экономика

Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян

Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет.
Обновлено в 11:57
Общество

В Иркутской области паводком подтопило более 1,8 тыс. жилых домов

"В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков с населением 4744 человека, в том числе 865 детей", - сказали в ведомстве, добавив, что водой смыто девять автомобильных мостов.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Возбуждено дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
Политика

В самолете президента Бразилии нашли 40 кг кокаина

Обновлено в 09:15
Политика

Климкин ответил на претензии Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:15
Политика

Меркель стало плохо на встрече с президентом

Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
Обновлено в 03:31
Происшествия

СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти»

По словам адвоката, возбужденное по заявлению гендиректора КНПЗ уголовное дело в дальнейшем было объединено в единое производство с другими делами по загрязнению нефти в «Дружбе», фигурантами которого являются несколько связанных с «Нефтеперевалкой» сотрудников, топ-менеджеров и владельцев.
Обновлено в 11:13
Общество

Источник назвал манипуляцией обвинения летчика «Аэрофлота» в адрес компании

Источник в летном отряде ВС А320 авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал «Известиям» открытое письмо пилота Виталия Алексеева гендиректору перевозчика Виталию Савельеву, в котором тот обвинил свое руководство в создании «невыносимых условий труда».
Обновлено в 10:43
Теннис

Калинская и Флинк пробились в основную сетку Уимблдона

Обновлено в 12:54
Общество

Екатеринбуржцы сравнили новые скамейки на набережной с гробами

В Екатеринбурге на набережной от Малышевой до Карла Маркса появились новые скамейки, которые, по мнению жителей, похожи на гробы, сообщает портал Е1.
Обновлено в 08:47
Футбол

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Геннадий Онищенко рассказал об угрозе биологического оружия

По словам депутата Государственной Думы Геннадия Онищенко, американские специалисты продолжают разрабатывать и использовать оружие бактериального типа.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

В Москве простились с актрисой Аллой Покровской

Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.
Обновлено в 05:54
Кино

Скончался актер Макс Райт из сериала «Альф»

В США скончался Макс Райт - актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф".
Обновлено в 03:03
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг

Обновлено в 10:02
Космос

Предсказано завоевание Млечного Пути людьми

Обновлено в 08:54
Происшествия

В Бурятии локализовали пожар на Ан-24

Обновлено в 00:53
Авто

В Россию возвращаются автомобили Ravon

Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Культура

Диорама «Дорога через войну» откроется в Петербурге осенью

Обновлено в 07:45
Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Футбол

Руни забил гол со своей половины поля

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля.
Обновлено в 03:58
Здоровье

Прямая линия дотянулась до саратовского здравоохранения

Все возникающие проблемы точечно отрабатываются министерством здравоохранения.
Обновлено 25 июня в 08:25
Политика

Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 08:25
Общество

Volkswagen запустил каршеринг электромобилей

Обновлено в 11:56
Политика

Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ

26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Волгограде загорелся строительный рынок

В Советском районе Волгограда на одном из строительных рынков вспыхнул пожар.
Обновлено в 10:12
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