Каждый пятый россиянин имеет по три непогашенных кредитаГазета.Ru 09:16

Бюро кредитных историй фиксируют, что каждый пятый житель РФ имеет три кредита. Закредитованность населения не снизится даже после ужесточения требований со стороны ЦБ, отмечают эксперты. Базовая причина такого положения дел - нищета, более 19 млн человек в стране живут за чертой бедности.

Каждый пятый россиянин имеет по три непогашенных кредита

Экономика Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет.

Общество В Иркутской области паводком подтопило более 1,8 тыс. жилых домов "В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков с населением 4744 человека, в том числе 865 детей", - сказали в ведомстве, добавив, что водой смыто девять автомобильных мостов.

Происшествия Возбуждено дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.

Политика Климкин ответил на претензии Зеленского Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.

Политика Меркель стало плохо на встрече с президентом Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Происшествия СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти» По словам адвоката, возбужденное по заявлению гендиректора КНПЗ уголовное дело в дальнейшем было объединено в единое производство с другими делами по загрязнению нефти в «Дружбе», фигурантами которого являются несколько связанных с «Нефтеперевалкой» сотрудников, топ-менеджеров и владельцев.

Общество Источник назвал манипуляцией обвинения летчика «Аэрофлота» в адрес компании Источник в летном отряде ВС А320 авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал «Известиям» открытое письмо пилота Виталия Алексеева гендиректору перевозчика Виталию Савельеву, в котором тот обвинил свое руководство в создании «невыносимых условий труда».

Общество Екатеринбуржцы сравнили новые скамейки на набережной с гробами В Екатеринбурге на набережной от Малышевой до Карла Маркса появились новые скамейки, которые, по мнению жителей, похожи на гробы, сообщает портал Е1.

Футбол Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Армия и оружие Геннадий Онищенко рассказал об угрозе биологического оружия По словам депутата Государственной Думы Геннадия Онищенко, американские специалисты продолжают разрабатывать и использовать оружие бактериального типа.

Шоу-бизнес В Москве простились с актрисой Аллой Покровской Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.

Кино Скончался актер Макс Райт из сериала «Альф» В США скончался Макс Райт - актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф".

Авто В Россию возвращаются автомобили Ravon Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».

Происшествия В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Экономика ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро» ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Футбол Руни забил гол со своей половины поля Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля.

Здоровье Прямая линия дотянулась до саратовского здравоохранения Все возникающие проблемы точечно отрабатываются министерством здравоохранения.

Политика Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.

Политика Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ 26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.