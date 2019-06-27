Экономика
Каждый пятый россиянин имеет по три непогашенных кредитаГазета.Ru 09:16
Бюро кредитных историй фиксируют, что каждый пятый житель РФ имеет три кредита. Закредитованность населения не снизится даже после ужесточения требований со стороны ЦБ, отмечают эксперты. Базовая причина такого положения дел - нищета, более 19 млн человек в стране живут за чертой бедности.
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Около восьми процентов россиян одновременно обслуживают четыре и более кредитов
Народные новостивчера в 23:55
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:29, Вашингтон
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