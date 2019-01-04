Экономика
Каждый пятый работодатель планирует повышение зарплаты сотрудникам
Каждый пятый работодатель планирует повышение зарплаты сотрудникамИзвестия09:24
Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, такие данные приводит сайт «kp.ru» со ссылкой на данные опроса портала Rabota.ru. Оклады вырастут в сферах услуг, торговли, информационных технологий и строительства.
Известия09:24
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Финансы
Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые за две с половиной недели
Один из основных российских фондовых индикаторов, индекс РТС, вырос выше 1100 пунктов впервые с 19 декабря, свидетельствуют данные биржевых торгов.
Обновлено в 02:59
Экономика
Госдолг США вырос на $2 трлн за время президентства Трампа
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные американского минфина, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки $22 трлн ($21,974 трлн).
Обновлено вчера в 14:26
Финансы
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году
Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено в 07:39
Экономика
Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства
Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Coca-Cola купила кофейную сеть Costa
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
Экспорт алюминия «Русалом» в 2018 году снизился на 1,6%
"Русал" в 2018 году снизил экспорт алюминия на 1,6% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млн 816 тыс. т, следует из материалов РЖД, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено в 03:33
Экономика
В Белом доме оценили финансовые потери от шатдауна
Председатель Совета экономических советников Белого дома Кевин Хассет рассказал о потерях США в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика
Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллионов иностранцев
Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллиона иностранцев, что является новым рекордным показателем для страны, сообщил в пятницу премьер Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 04:50
Экономика
Приведёт ли январское повышение НДС к росту инфляции
В докладе Центробанка «Об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию» отмечается увеличение стоимости товаров или услуг на 1,7%. Однако треть расходов населения приходится на те товары, которые облагаются по льготным ставкам, поэтому эффект от роста налога уменьшится на 0,6%.
Обновлено в 06:31
Экономика
В Госдуме нашли варианты сокращения безработицы среди инвалидов
Парламентарий указал на ряд механизмов, помогающих сократить безработицу: госзаказ, который появился еще в советские времена, квотирование рабочих мест, налоговые льготы и субсидирование предприятий или рабочих мест.
Обновлено вчера в 20:46
Финансы
Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году
Курс доллара по итогам 2019 года составит 66-69 рублей, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
Обновлено вчера в 05:08
Энергетика
В Беларуси добыли наибольший объем нефти за последние семь лет
Обновлено в 05:29
Экономика
Глава Ульяновской области рассказал о торговом сотрудничестве с Китаем
Экспорт в Китай из Ульяновской области за девять месяцев 2018 года составил 3,2 миллиона долларов, рассказал РИА Новости в интервью глава региона Сергей Морозов.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
Google увел от налогообложения почти €20 млрд при помощи «сэндвича»
Reuters отмечает, что в 2016 году Google с помощью налоговой схемы увела от налогообложения около €16 млрд.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Комментарии главы ФРС обрушили курс доллара
На американской сессии пятницы курс доллара неожиданно и резко снизился после появления на новостных лентах сообщения главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что «в случае необходимости ФедРезерв изменит политику по сокращению баланса».
Обновлено в 10:44