Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, такие данные приводит сайт «kp.ru» со ссылкой на данные опроса портала Rabota.ru. Оклады вырастут в сферах услуг, торговли, информационных технологий и строительства.

Каждый пятый работодатель планирует повышение зарплаты сотрудникам

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