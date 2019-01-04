Экономика
Каждый пятый работодатель планирует повышение зарплаты сотрудникам
Каждый пятый работодатель планирует повышение зарплаты сотрудникамИзвестия09:24
Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, такие данные приводит сайт «kp.ru» со ссылкой на данные опроса портала Rabota.ru. Оклады вырастут в сферах услуг, торговли, информационных технологий и строительства.
Известия09:24
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Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне растущей нефти
Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем и торгуются вблизи минимальных отметок с 20-21 декабря; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на фоне активно растущей нефти.
Обновлено в 07:37
Финансы
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году
Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено в 07:39
Экономика
Госдолг США вырос на $2 трлн за время президентства Трампа
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные американского минфина, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки $22 трлн ($21,974 трлн).
Обновлено вчера в 14:26
Экономика
Цена золота выросла выше 1300 долларов за унцию
Стоимость преодолела порог в 1300 долларов за тройскую унцию на фоне усиления спроса на защитные активы.
Обновлено в 05:46
Экономика
Google увела от налогов $23 млрд через офшоры
Корпорация Google увела от налогов $22,7 млрд доходов с помощью дочерней компании Google Netherlands Holdings BV, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:30
Экономика
Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства
Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Coca-Cola купила кофейную сеть Costa
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
В Белом доме оценили финансовые потери от шатдауна
Председатель Совета экономических советников Белого дома Кевин Хассет рассказал о потерях США в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика
Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллионов иностранцев
Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллиона иностранцев, что является новым рекордным показателем для страны, сообщил в пятницу премьер Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 04:50
Экономика
Акции Apple упали более чем на 9%
Акции компании Apple снизились более чем на 9% на открытии торгов после ухудшения прогноза выручки в связи со снижением объемов сбыта смартфонов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика
В Госдуме нашли варианты сокращения безработицы среди инвалидов
Парламентарий указал на ряд механизмов, помогающих сократить безработицу: госзаказ, который появился еще в советские времена, квотирование рабочих мест, налоговые льготы и субсидирование предприятий или рабочих мест.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Приведёт ли январское повышение НДС к росту инфляции
В докладе Центробанка «Об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию» отмечается увеличение стоимости товаров или услуг на 1,7%. Однако треть расходов населения приходится на те товары, которые облагаются по льготным ставкам, поэтому эффект от роста налога уменьшится на 0,6%.
Обновлено в 06:31
Энергетика
В Беларуси добыли наибольший объем нефти за последние семь лет
Обновлено в 05:29
Экономика
В Госдуме планируют расширить для граждан инвестиционные инструменты
Депутаты Госдумы в 2019 году планируют продолжить работу по развитию отечественного финрынка.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
Комментарии главы ФРС обрушили курс доллара
На американской сессии пятницы курс доллара неожиданно и резко снизился после появления на новостных лентах сообщения главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что «в случае необходимости ФедРезерв изменит политику по сокращению баланса».
Обновлено в 10:44