Экономика
Каждый пятый работодатель планирует повышение зарплаты сотрудникам
Каждый пятый работодатель планирует повышение зарплаты сотрудникамИзвестия09:24
Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, такие данные приводит сайт «kp.ru» со ссылкой на данные опроса портала Rabota.ru. Оклады вырастут в сферах услуг, торговли, информационных технологий и строительства.
Известия09:24
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Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые за три недели
Индекс РТС рос на 2,87%, до 1118 пунктов. В прошлый раз индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов 11 декабря.
Обновлено в 11:49
Финансы
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году
Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено в 07:39
Экономика
Госдолг США вырос на $2 трлн за время президентства Трампа
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные американского минфина, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки $22 трлн ($21,974 трлн).
Обновлено вчера в 14:26
Экономика
Цена золота выросла выше 1300 долларов за унцию
Стоимость преодолела порог в 1300 долларов за тройскую унцию на фоне усиления спроса на защитные активы.
Обновлено в 05:46
Экономика
Google увела от налогов $23 млрд через офшоры
Корпорация Google увела от налогов $22,7 млрд доходов с помощью дочерней компании Google Netherlands Holdings BV, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:30
Экономика
Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллионов иностранцев
Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллиона иностранцев, что является новым рекордным показателем для страны, сообщил в пятницу премьер Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 04:50
Экономика
Экспорт алюминия «Русалом» в 2018 году снизился на 1,6%
"Русал" в 2018 году снизил экспорт алюминия на 1,6% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млн 816 тыс. т, следует из материалов РЖД, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено в 03:33
Экономика
В Госдуме нашли варианты сокращения безработицы среди инвалидов
Парламентарий указал на ряд механизмов, помогающих сократить безработицу: госзаказ, который появился еще в советские времена, квотирование рабочих мест, налоговые льготы и субсидирование предприятий или рабочих мест.
Обновлено вчера в 20:46
Энергетика
В Беларуси добыли наибольший объем нефти за последние семь лет
Обновлено в 05:29
Экономика
В Белом доме оценили финансовые потери от шатдауна
Председатель Совета экономических советников Белого дома Кевин Хассет рассказал о потерях США в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика
Coca-Cola купила кофейную сеть Costa
Обновлено вчера в 20:17
Финансы
Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году
Курс доллара по итогам 2019 года составит 66-69 рублей, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
Обновлено вчера в 05:08
Экономика
В Госдуме планируют расширить для граждан инвестиционные инструменты
Депутаты Госдумы в 2019 году планируют продолжить работу по развитию отечественного финрынка.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
Глава Ульяновской области рассказал о торговом сотрудничестве с Китаем
Экспорт в Китай из Ульяновской области за девять месяцев 2018 года составил 3,2 миллиона долларов, рассказал РИА Новости в интервью глава региона Сергей Морозов.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
Энергохолдинг ДТЭК Ахметова намерен купить акции «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго»
Группа ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания) бизнесмена Рината Ахметова планирует купить акции "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго", сообщается в пятницу на сайте компании.
Обновлено в 14:44