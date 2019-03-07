Каждый десятый иностранный болельщик вернулся в Россию после ЧМ-2018Ведомости 06:39

Каждый десятый турист, побывавший в России впервые во время летнего чемпионата мира по футболу, приехал в страну еще раз. Об этом свидетельствуют поступившие в РБК расчеты Сбербанка по карточным транзакциям иностранцев.

с чего всё началось

Траты возвратившихся туристов по банковским картам в августе – декабре 2018 г. составили не менее 9,9 млрд руб. 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Что бы попасть на чемпионат без визы, иностранному болельщику необходимо было оформить Fan ID, – удостоверение давало право также пользоваться общественным транспортом и бесплатными поездами.

Каждый десятый иностранный болельщик вернулся в Россию после ЧМ-2018

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