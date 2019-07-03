Экономика
Каждый четвертый житель России контролирует свои расходыREGNUM 01:19
Постоянно контролируют свои доходы и расходы только 25% жителей России. Около 10% не занимаются учетом финансов, показало исследование компании MARC, проведенное по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК). В постоянном контроле за финансами признался каждый четвертый респондент.
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с чего всё началось
При этом практически каждый десятый житель России и вовсе не заботится о контроле своих финансов", - отмечают авторы.РИА Новостивчера в 20:33
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Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки
Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
Веранды здоровья открылись в столичных парках
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Среди погибших подводников были два Героя России
"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе
Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.
Обновлено вчера в 16:08
Энергетика
В ОПЕК согласовали продление сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцев
Как сообщил журналистам министр энергетики Объединенных Арабских эмиратов Сухейль аль-Мазруи, на очередном заседании ОПЕК, которое состоялось 1 июля в Вене, страны-участники подписали соглашение о сокращении добычи нефти.
Обновлено 01 июля в 19:30
Происшествия
В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей
В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
Кассир обменного пункта похитила 41 млн рублей и сбежала через окно
Кассир столичного обменного пункта похитила 41 миллион рублей и сбежала через окно, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 01:36
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Синоптики предупредили москвичей о дождях и похолодании в выходные
В конце недели днем ожидается 17–19 градусов, а ночью похолодает до 10. Ожидается понижение атмосферного давления, ветер и ливневые дожди.
Обновлено вчера в 06:28
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено 01 июля в 22:38
Политика
Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний
В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Футбол
«Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту»
Условия, на которых Зе Луиш перешёл в «Порту», не разглашаются. 28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года.
Обновлено вчера в 08:51
Общество
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Украинский ЦИК может пересмотреть решение по Шарию
Решение украинского ЦИК о регистрации видеоблогера Анатолия Шария в качестве кандидата в депутаты Верховной рады может быть отменено, сообщает 3 июля УНИАН.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Культура
Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Канада разрешила поставки оружия на Украину
Обновлено вчера в 19:59
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Канада приняла решение запретить въезд в страну для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с российскими паспортами.
Обновлено вчера в 18:48
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено вчера в 04:59
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено вчера в 16:45