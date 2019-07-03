Экономика

Каждый четвертый житель России контролирует свои расходыREGNUM 01:19

Постоянно контролируют свои доходы и расходы только 25% жителей России. Около 10% не занимаются учетом финансов, показало исследование компании MARC, проведенное по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК). В постоянном контроле за финансами признался каждый четвертый респондент.
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с чего всё началось

Свои расходы постоянно контролируют лишь четверть россиян, узнали в НСПК

При этом практически каждый десятый житель России и вовсе не заботится о контроле своих финансов", - отмечают авторы.
РИА Новостивчера в 20:33

Подробнее о событии

Стало известно, сколько россиян контролируют свои расходы

ФедералПрессвчера в 23:35

Каждый четвертый житель России контролирует свои расходы

REGNUM01:19

НСПК: Свои расходы постоянно контролируют лишь четверть россиян

ПРАЙМвчера в 20:15

Лишь четверть россиян контролируют свои расходы — НСПК

Телеканал 360°вчера в 21:15

Стало известно, сколько россиян контролируют свои расходы

Слово и Деловчера в 20:59

Исследование показало, как россияне контролируют свои расходы

Вечерняя Москвавчера в 20:21

Свои расходы контролируют только четверть россиян

Московский Комсомолец00:21
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:38, Вашингтон
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено вчера в 08:33
Гаджеты

NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER

Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено вчера в 11:43
Политика

Среди погибших подводников были два Героя России

"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.
Обновлено в 00:46
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Гаджеты

В продажу поступает смартфон LG G8s ThinQ

На выставке Mobile World Congress (MWC) 2019 года компания LG анонсировала смартфона LG G8 ThinQ, G8s ThinQ и LG V50 5G .
Обновлено в 00:46
Общество

Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»

Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео

На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 16:31
Общество

Опрос: Лишь четверть россиянок зарабатывают больше своих мужей

Обновлено в 01:34
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17

Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

В сети появились фото полного солнечного затмения

В сети появились фото и видео полного солнечного затмения. Максимальная фаза затмения Солнца наступила в 22:23 по московскому времени.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Канада отказалась пускать в страну жителей Донбасса с паспортами РФ

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на пресс-конференции заявила об отказе властей пускать в страну жителей Донбасса с российскими паспортами.
Обновлено вчера в 18:11
Политика

Россия опустилась в рейтинге паспортов мира

Еще в первом квартале 2019 года Россия занимала 48 место, а россияне могли посетить без виз 119 стран мира.
Обновлено вчера в 06:23
Футбол

Месси раскритиковал работу арбитра после поражения от сборной Бразилии

Обновлено в 02:02
Авто

Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок

Обновлено вчера в 19:12
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество

СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова

Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 02:00
Культура

Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте

Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
Обновлено вчера в 12:21
Экономика

Жителям Арыси предоставят налоговые каникулы до конца года

24 июня на одном из складов Арыси произошёл взрыв боеприпасов. В результате ЧП погибли три человека.
Обновлено в 01:35
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Общество

Сахалинские рыбаки надеются на то, что горбуша придет

О подготовке к красной путине, перспективах лова в этом году и традиционных трудностях рыбаков в ходе пресс-конференции в Южно-Сахалинске рассказал президент ассоциации рыбопромышленных предприятий области Максим Козлов.
Обновлено в 00:23
Здоровье

В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Политика

Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Рады

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за досрочными выборами в парламент.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Общество

На Москву надвигается холодный атмосферный фронт

На Москву надвигается холодный атмосферный фронт. На выходных будут интенсивные дожди.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В Индии в результате прорыва дамбы погибли шесть человек

По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика

«С 22:00 по настоящее время в связи с ранее произошедшим ДТП (столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим возгоранием) на 358-м км федеральной автодороги М9 «Балтия» перекрыто движение для всех видов транспортных средств», — цитирует РИА Новости ГИБДД.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Ирина Винер-Усманова вспомнила о необычной выходке мамы Алины Кабаевой

Российский тренер в интервью вспомнила о необычной выходке мамы Алины Кабаевой.
Обновлено в 02:33
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