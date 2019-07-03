Экономика

Каждый четвертый житель России контролирует свои расходыREGNUM 01:19

Постоянно контролируют свои доходы и расходы только 25% жителей России. Около 10% не занимаются учетом финансов, показало исследование компании MARC, проведенное по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК). В постоянном контроле за финансами признался каждый четвертый респондент.
Читать в источнике
с чего всё началось

Свои расходы постоянно контролируют лишь четверть россиян, узнали в НСПК

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Контроль своих личных финансов постоянно ведут лишь четверть россиян, при этом практически каждый десятый и вовсе не заботится об их учете, таковы данные исследования платежной системы "Мир", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:33

Подробнее о событии

Стало известно, сколько россиян контролируют свои расходы

ФедералПрессвчера в 23:35

Каждый четвертый житель России контролирует свои расходы

REGNUM01:19

Исследование показало, как россияне контролируют свои расходы

Вечерняя Москвавчера в 20:21

Лишь четверть россиян контролируют свои расходы — НСПК

Телеканал 360°вчера в 21:15

Стало известно, сколько россиян контролируют свои расходы

Слово и Деловчера в 20:59

Свои расходы контролируют только четверть россиян

Московский Комсомолец00:21

НСПК: Свои расходы постоянно контролируют лишь четверть россиян

ПРАЙМвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Армия и оружие

Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец

По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

Обновлено в 02:48
Происшествия

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Авто

Названы самые популярные автомобили в России по цене до 2 млн рублей

Эксперты из «АвтоСТАТа» решили опубликовать список наиболее популярных авто в РФ стоимостью от полутора до двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Установлены личности погибших на секретной подлодке Героев России

Обновлено вчера в 23:55
Здоровье

Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе

Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти

Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Кино

Советские фильмы покажут во дворах московских домов эпохи СССР

Обновлено в 02:23
Политика

Канада призвала не впускать жителей Донбасса с российскими паспортами

Глава внешнеполитического ведомства Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна не признает выданные жителям неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей Украины российские паспорта и не будет впускать их на территорию страны.
Обновлено в 02:49
Политика

Пожаловавшиеся Путину беженцы из Донбасса получили гражданство РФ

Беженцы из Донбасса — семья Люльковичей — получили российское гражданство после обращения к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Кокорин отправился на реабилитацию

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Футбол

Безденежных и Ахъядов стали игроками «Чайки»

Арендное соглашение с «Чайкой» заключил полузащитник «Уфы», вице-чемпион Европы U19 2015 года Игорь Безденежных.
Обновлено в 03:24
Экономика

«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре

Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Губернатор Красноярского края нагрубил жителям затопленного Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс нахамил пострадавшими от наводнения в Канске.
Обновлено вчера в 07:33
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Спорт

Грузинские регбисты исключены из московского клуба за антироссийский жест

Грузинские регбисты Реваз Бродзели и Саба Иоселиани исключены из московского регбийного клуба «Слава» за жест, который в коллективе сочли антироссийским, спортсмены возвращаются на родину, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 03:31
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей

Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

В Невском районе мужчина ударил продавщицу бутылкой по голове

Злоумышленник ударил гражданку одного из среднеазиатских государств 1989 года рождения, которая является продавцом-кассиром в данном магазине, бутылкой по голове.
Обновлено в 04:23
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО

В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Политика

Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Происшествия

Преподаватель МГУ найден мертвым в Москве

В квартире в Москве обнаружили тело заслуженного преподавателя МГУ Григория Судьина.
Обновлено в 04:10
Политика

Досрочные парламентские выборы в Австрии назначены на 29 сентября

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) будут проведены 29 сентября.
Обновлено в 03:47
Транспорт

Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов

Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
Обновлено в 01:45
Энергетика

Крупные потребители электричества заподозрили ценовой сговор на рынке

Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили ценовой сговор генерирующих компаний.
Обновлено в 01:52
Общество

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
Обновлено в 04:18
Кино

Первый сериал о выдающихся земляках снимут в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2019 году при поддержке Русского географического общества (РГО) снимут первый сериал о выдающихся земляках, передает ТАСС.
Обновлено в 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное