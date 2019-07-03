МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Контроль своих личных финансов постоянно ведут лишь четверть россиян, при этом практически каждый десятый и вовсе не заботится об их учете, таковы данные исследования платежной системы "Мир", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Постоянно контролируют свои доходы и расходы только 25% жителей России. Около 10% не занимаются учетом финансов, показало исследование компании MARC, проведенное по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК). В постоянном контроле за финансами признался каждый четвертый респондент.

Каждый четвертый житель России контролирует свои расходы

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