Экономика
Каждый четвертый россиянин имеет неоплаченные долгиГазета.Ru 06:03
Первым делом алименты Карательные меры, которые Федеральная служба судебных приставов (ФССП) накладывает на должников, наиболее эффективно работают в отношении тех граждан, которые имеют долги по алиментам.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Кино
Мультсериал про Чипа и Дейла переснимут
Студия Disney сообщила о перезапуске мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.
Обновлено в 14:14
Футбол
Канадская экс-футболистка сообщила об угрозах убийством за критику сборной США
Бывшая футболистка «Орландо Прайд» и сборной Канады Кейлин Кайл сообщила, что получает угрозы убийством в свой адрес в связи с критикой женской национальной команды США.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом
В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Игры
Персонаж Киану Ривза в Cyberpunk 2077 – второй по числу реплик. На озвучивание ушло 15 дней
Глава CD Projekt Марчин Ивински рассказал, что персонаж Киану Ривза будет одним из ключевых в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 14:45
Космос
Сверхновые выбрасывают во Вселенную больше пыли, чем ожидалось
Ученые открыли, что в результате взрывов сверхновых во Вселенную выбрасывается больше пыли, чем предполагалось ранее.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол
Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»
Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено в 16:10
Политика
Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Во Владикавказе один из участников конфликта устроил стрельбу
«Произошел конфликт между молодыми людьми, в ходе которого один из участников устроил стрельбу», — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов
Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
Общество
На прием в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»
На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, следует из трансляции телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях
Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Политика
Рябков отметил прогресс в диалоге с США по стратегической стабильности
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что ему удалось приступить к диалогу относительно стратегической стабильности с замгоссекретаря США Андреа Томпсон.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Футбол
Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»
Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".
Обновлено в 15:44
Экономика
Кредит на кредите: россиянам предрекли новый экономический кризис
Эксперты уверены, что без вмешательства государства нынешняя ситуация с выплатами кредитов может привести к повторению экономического кризиса 2008 года.
Обновлено в 14:53
Политика
Украина нашла новый способ закупки российского газа
В эфире телеканала 112 Украина выступил официальный представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус с предложением нового способа закупки российского газа.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Общество
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
Обновлено в 03:08
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено вчера в 02:59
Игры
The Witcher 3 выйдет на Nintendo Switch
Обновлено вчера в 20:19
Спорт
Ефимова победила на втором этапе серии «Маре Нострум»
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Беглов поздравил петербуржцев с Днем России
Обновлено в 16:35