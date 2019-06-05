Экономика

Каждый четвертый россиянин имеет неоплаченные долгиГазета.Ru 06:03

Первым делом алименты Карательные меры, которые Федеральная служба судебных приставов (ФССП) накладывает на должников, наиболее эффективно работают в отношении тех граждан, которые имеют долги по алиментам.
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В России каждый четвертый житель имеет неоплаченные долги

Профиль09:02

Мужчина в калмыцкой столице лишился товара

Московский Комсомолец Калмыкия08:33

Каждый четвертый россиянин имеет неоплаченные долги

Газета.Ru06:03
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
Происшествия

Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Кино

Мультсериал про Чипа и Дейла переснимут

Студия Disney сообщила о перезапуске мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Обновлено вчера в 18:17
Политика

Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.
Обновлено в 14:14
Футбол

Канадская экс-футболистка сообщила об угрозах убийством за критику сборной США

Бывшая футболистка «Орландо Прайд» и сборной Канады Кейлин Кайл сообщила, что получает угрозы убийством в свой адрес в связи с критикой женской национальной команды США.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом

В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Игры

Персонаж Киану Ривза в Cyberpunk 2077 – второй по числу реплик. На озвучивание ушло 15 дней

Глава CD Projekt Марчин Ивински рассказал, что персонаж Киану Ривза будет одним из ключевых в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 14:45
Космос

Сверхновые выбрасывают во Вселенную больше пыли, чем ожидалось

Ученые открыли, что в результате взрывов сверхновых во Вселенную выбрасывается больше пыли, чем предполагалось ранее.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол

Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»

Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено в 16:10
Политика

Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия

Во Владикавказе один из участников конфликта устроил стрельбу

«Произошел конфликт между молодыми людьми, в ходе которого один из участников устроил стрельбу», — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов

Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
Общество

На прием в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, следует из трансляции телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях

Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Политика

Рябков отметил прогресс в диалоге с США по стратегической стабильности

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что ему удалось приступить к диалогу относительно стратегической стабильности с замгоссекретаря США Андреа Томпсон.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Футбол

Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»

Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".
Обновлено в 15:44
Экономика

Кредит на кредите: россиянам предрекли новый экономический кризис

Эксперты уверены, что без вмешательства государства нынешняя ситуация с выплатами кредитов может привести к повторению экономического кризиса 2008 года.
Обновлено в 14:53
Политика

Украина нашла новый способ закупки российского газа

В эфире телеканала 112 Украина выступил официальный представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус с предложением нового способа закупки российского газа.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15

Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Общество

Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова

Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
Обновлено в 03:08
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

Обновлено в 06:02
Наука

В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет

В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено вчера в 02:59
Игры

The Witcher 3 выйдет на Nintendo Switch

Обновлено вчера в 20:19
Спорт

Ефимова победила на втором этапе серии «Маре Нострум»

Обновлено вчера в 14:59
Общество

Беглов поздравил петербуржцев с Днем России

Обновлено в 16:35
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