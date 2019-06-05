Экономика
Каждый четвертый россиянин имеет неоплаченные долгиГазета.Ru вчера в 06:03
Первым делом алименты Карательные меры, которые Федеральная служба судебных приставов (ФССП) накладывает на должников, наиболее эффективно работают в отношении тех граждан, которые имеют долги по алиментам.
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Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Российский лидер Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:44
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
В плодах личи могли содержаться токсины, спровоцировавшие вспышку острого энцефалита. В крови детей резко падал уровень глюкозы.
Обновлено в 05:43
Политика
Пушков иронично оценил решение США изменить написание названия Киева
Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал решение Совета США по географическим наименованиям поменять название украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv».
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
«Реактивные» танки Т-80 отправились на Дальний Восток
На Дальнем Востоке впервые появились танки Т-80БВМ, поступившие на вооружение 38-й бригады.
Обновлено вчера в 19:38
Гаджеты
Astra Linux появится на российских смартфонах и планшетах
Сообщается, что смартфон MIG C55AL получит диагональ экрана 5,5 дюйма, а планшеты MIG T8AL и MIG T10AL — 8 и 10 дюймов соответственно.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
«Нанайцы» переругались из-за наследства Бари Алибасова
Обновлено в 04:00
Происшествия
Адвокат Кирилла Кокорина: Все произошло спонтанно
Что касается причинения легкого вреда здоровью, Соловчук говорит, что удар нанес Кирилл Кокорин, но это не так.
Обновлено в 06:28
Общество
ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян
Обновлено в 01:19
Экономика
Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%.
Обновлено в 06:04
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Общество
Скончался советник губернатора Петербурга, экс-глава Водоканала
В последние годы Кармазинов был спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга, а затем, с декабря 2018 года, — советником губернатора на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 06:30
Экономика
Президент одобрил систему индивидуального пенсионного капитала
Запуск ИПК получил одобрение президента с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Политика
Путина попросили пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками
Академик РАН Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием пересмотреть все уголовные дела, связанные с запрещенными веществами, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее письмо.
Обновлено в 06:05
Экономика
Банки придумали новую причину для блокировки счетов
Банки стали усиленно проверять вклады россиян и движение денежных средств по вкладам, пишет газета "Известия" со ссылкой на нескольких клиентов разных банков.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу
В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Политика
Суд отказался переводить под домашний арест 75-летнего ученого, в его почте нашли письмо о виде на жительство в США
Суд отказался переводить под домашний арест 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева из-за того, что в его почте нашли письмо о предварительно одобренном виде на жительство в США.
Обновлено в 06:31
Общество
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции
Из задержанных на несогласованной акции в Москве четыре человека все еще остаются в отделах полиции, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
На Украине дело о хищении госсредств на проект «Стена» дошло до суда
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию
Обновлено в 06:10
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45