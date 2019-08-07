Общество

Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедностиBFM.ru 11:45

Согласно документу, 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума по данным за 2017 год. Это наиболее актуальные официальные данные по уровню детской бедности в России.
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с чего всё началось

Четверть детей в России оказались за чертой бедности

В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.
РБК01:35

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Нищета с пеленок: каждый четвертый российский ребенок лишен полноценного питания

Московский Комсомолец10:32

Четверть российских детей живет за чертой бедности

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Газета.Ru06:22

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Коммерсантъ04:07

Четверть детей в России живут за чертой бедности

Эхо Москвы06:04

Четверть детей в России оказались за чертой бедности

РБК01:35
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
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Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
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