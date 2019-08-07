Общество
Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедностиBFM.ru 11:45
Согласно документу, 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума по данным за 2017 год. Это наиболее актуальные официальные данные по уровню детской бедности в России.
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с чего всё началось
В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.РБК01:35
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Нищета с пеленок: каждый четвертый российский ребенок лишен полноценного питания
Московский Комсомолец10:32
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
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