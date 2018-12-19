Каждый третий работодатель (33 процента) намерен в новом году обучать своих сотрудников. Об этом они сообщили исследователям портала Rabota.ru в ходе опроса, посвященного планам работодателей на 2019 год. В нем приняло участие 300 работодателей.

с чего всё началось

Каждый третий работодатель (33 процента) намерен в новом году обучать своих сотрудников. Об этом они сообщили исследователям портала Rabota.ru в ходе опроса, посвященного планам работодателей на 2019 год.

Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений

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