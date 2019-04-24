Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальнойВедомости вчера в 06:01

Доля нелегальных сигарет достигла 10,3% российского табачного рынка, а год назад агентство оценивало ее в 7,7%. Исследование проводилось методом интервью и обмена пачек у курильщиков 19–64 лет.

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

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