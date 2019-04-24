Экономика

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальнойВедомости вчера в 06:01

Доля нелегальных сигарет достигла 10,3% российского табачного рынка, а год назад агентство оценивало ее в 7,7%. Исследование проводилось методом интервью и обмена пачек у курильщиков 19–64 лет.
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Эксперты насчитали миллиарды нелегальных сигарет в России

Life.ruвчера в 08:20

Количество нелегальных сигарет в России выросло

News.ruвчера в 07:23

Эксперты назвали регионы с наибольшей долей нелегальных сигарет

Rambler News Serviceвчера в 06:48

Эксперты оценили в 70 млрд руб. потери бюджета из-за нелегальных сигарет

РБКвчера в 07:00

Эксперты: каждая 10-я пачка сигарет в России является нелегальной

ТАССвчера в 06:42

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Ведомостивчера в 06:01

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла

Коммерсантъвчера в 06:00
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Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Экономика

ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Общество

В Японии приняли закон о компенсации жертвам принудительной стерилизации

Японский парламент принял закон о компенсациях жертвам принудительной стерилизации, которая практиковалась в стране с 1948 по 1996 годы и затрагивала людей с умственными отклонениям, психическими и серьезными наследственными заболеваниями.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Ким Чен Ын прибывает с первым визитом в Россию

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как ожидается, прибывает в среду с первым визитом в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:06
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Общество

Власти объявили конкурс на строительство нового ЛДС в Новосибирске

В конце января этого года министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что на строительство ледовой арены в Новосибирске из федерального бюджета выделят 3 млрд руб. Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Новосибирске в 2023 году.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 20:26
Политика

Янукович хочет вернуться на Украину

Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK призвал Россию пойти навстречу интересам Украины.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Политика

ЦИК Украины объявил о победе Зеленского на выборах президента

Обновлено вчера в 10:53
Футбол

Лингвисты определили зачинщика драки с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 23:36
Экономика

Переводы через систему ЦБ стали платными раньше, чем ожидалось

Банковские переводы по номеру мобильного телефона становятся платными раньше запланированного времени: некоторые банки уже ввели соответствующие комиссии, другие – готовятся взимать их с 1 июня, хотя часть банков продолжит делать это бесплатно.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море

Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

Правоохранители проводят обыски в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
Обновлено в 00:13
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Обновлено вчера в 08:29
Наука

Ученые нашли в вейпах следы бактериальных и грибковых токсинов

Медики и химики из Гарварда обнаружили следы бактериальных и грибковых токсинов примерно в 30% и 80% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет.
Обновлено в 00:00
Футбол

«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии

"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы

Обновлено вчера в 22:48
Общество

Завтрашний день сахалинского мусора

На сегодняшний день сбор мусора по центру Южно-Сахалинска увеличился в два раза от той цифры, которая планово предполагалась.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено вчера в 15:34
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в кафе KFC, расположенном в торговом центре «Омега». На подростков упал рекламный щит.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье

Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда здоровью

В целом, в пасхальных продуктах - яйцах, творожных пасхах и куличах - достаточно много полезных элементов, отмечают эксперты.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

Обновлено вчера в 23:00
Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Общество

Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае

Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено вчера в 00:47
Происшествия

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке выросло до 359 человек

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 359, сообщает новостной портал Ada Derana со ссылкой на представителя полиции.
Обновлено вчера в 23:37
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