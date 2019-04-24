Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальнойВедомости 06:01
Доля нелегальных сигарет достигла 10,3% российского табачного рынка, а год назад агентство оценивало ее в 7,7%. Исследование проводилось методом интервью и обмена пачек у курильщиков 19–64 лет.
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Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
Обновлено в 19:07
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Общество
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Происшествия
Землетрясение произошло в Тибете
В Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает китайский сейсмологический центр.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт
На днях МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, певица направлялась в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен".
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Бритни Спирс напугала фанатов внешним видом при выходе из психбольницы
Американская певица Бритни Спирс покинула психиатрическую клинику.
Обновлено в 19:46
Общество
ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Суд требует импичмента Порошенко
Накануне суд принял решение признать национализацию Приватбанка незаконной, после чего Порошенко заявил, что возвращение банка частнику грозит серьезными экономическими проблемами стране и потребовал переаттестации судей, занимавшихся этим делом.
Обновлено в 10:30
Кино
Эмилия Кларк прокомментировала финал 2 серии 8 сезона «Игры престолов»
Эмилия Кларк, играющая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», прокомментировала одну из самых ярких сцен 2 серии 8 сезона с участием ее героини.
Обновлено в 15:00
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Как Анкара ответит на отказ США от поставок F-35, рассказали в Турции
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
WSJ: КНР тайно использует гражданские спутники США
В Китае нашли способ использовать произведенные в США гражданские спутники, несмотря на американское законодательство, которое запрещает продажу такого оборудования Пекину.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Гаджеты
OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro будут представлены публике 14 мая
Представители компании OnePlus рассказали о том, когда общественности будут показаны новые топовые гаджеты фирмы – OnePlus 7 и 7 Pro.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию
Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено в 10:39
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Политика
Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на личном бронепоезде во Владивосток, где 25 апреля состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 17:40
Космос
Россия до 2025 года запустит 30 гражданских спутников
«Роскосмос» до 2025 года планирует запустить на орбиту 30 гражданских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.
Обновлено в 18:59
Футбол
Почеттино: «Пробовали различные способы, чтобы забить „Брайтону“»
Старались пробовать различные способы, чтобы распечатать ворота соперника.
Обновлено в 17:44
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке
Обновлено в 07:00
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Авто
В Nissan говорят, что надо «сохранять веру» в будущее GT-R
Филипп Кляйн, который отвечает за планирование в автомобильной компании Nissan, заявил, что новый суперкар GT-R находится в стадии разработки, поэтому нужно ещё немного потерпеть.
Обновлено в 13:04
Авто
Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу
Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Политика
Трамп сообщил о встрече с главой Twitter
Президент США Дональд Трамп заявил, что он провёл встречу с основателем и главой Twitter Джеком Дорси.
Обновлено в 19:17
Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Финансы
Курс евро упал до минимума за год
Курс евро на Московской бирже опустился до минимума за последний год, следует из данных торгов.
Обновлено в 09:40