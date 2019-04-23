Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальнойВедомости 06:01
Доля нелегальных сигарет достигла 10,3% российского табачного рынка, а год назад агентство оценивало ее в 7,7%. Исследование проводилось методом интервью и обмена пачек у курильщиков 19–64 лет.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Политика
Кремль раскрыл детали первой встречи Путина и Ким Чен Ына
Первая встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в четверг, 25 апреля, во Владивостоке, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:01
Спорт
Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Авто
Власти предлагают увеличить скорость на федеральных трассах
Зампредседателя правительства Максим Акимов предложил повысить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч.
Обновлено в 10:25
Транспорт
Власти Севастополя одобрили проект планировки восьмого этапа «Тавриды»
Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя утвердил проект планировки и межевания территории восьмого этапа трассы "Таврида".
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолёт
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения
Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" в гостях проиграл "Каролине Харрикейнз", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии
Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности.
Обновлено в 04:49
Общество
Судебный квартал ждет приговора
В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
ФСБ задержала планировавших теракты членов ИГ в Махачкале и Грозном
В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Здоровье
Больше половины онкобольных в РФ не получают необходимой химиотерапии, заявила Голикова
В российских больницах не получают химиотерапию две трети пациентов с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 09:39
Авто
Haval сертифицировал кроссовер F7 для России
Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 10:03
Футбол
Квинси Промес: Глушаков доказал, что любит спартаковский ромбик
Бывший атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, выступающий в настоящий момент за испанскую "Севилью", заступился за футболиста красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Общество
«Аэрофлот» снова становится любимой иностранной авиакомпанией Китая
Церемония вручения премии Flyer Award 2019 прошла во вторник в экономической столице страны Шанхае Российская авиакомпания "Аэрофлот" в третий раз подряд была удостоена звания самой любимой иностранной авиакомпании в Китае.
Обновлено в 10:19
Экономика
Реальные доходы россиян значительно уменьшились
Реальные денежные доходы населения России в 2018 году упали на 8,3% по сравнению с 2013 годом.
Обновлено в 10:28
Энергетика
Белоруссия решила помочь Украине с обходом российских нефтяных санкций
В Белоруссии решили помочь Украине обойти российские санкции, которые ограничили поставки на ее территорию темных нефтепродуктов.
Обновлено в 09:26
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны высокопоставленные сотрудники СК по КЧР
В рамках следствия по делу отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова задержаны сотрудники управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии и регионального управления МВД.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Директор певицы МакSим рассказала Лайфу о состоянии артистки после ДТП
Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова заявила Лайфу, что жизни звезды после серьёзного ДТП ничего не угрожает.
Обновлено в 08:04
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Футбол
Конфликт в «Кофемании» спровоцировал Пак. Так заключили эксперты
Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошел конфликт.
Обновлено в 10:38
Футбол
КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 100 тысяч рублей за поведение игроков
Петербургский футбольный клуб "Зенит" решением Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды в матче 24-го тура РПЛ с "Краснодаром", сообщил РИА Новости председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:06
Политика
Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:04
Космос
На ВДНХ наградили победителей первого Космического диктанта
Обновлено в 06:15
Экономика
ВТБ утвердил стратегию до 2023 года
Группа ВТБ планирует в 2022 гг. получить 310 млрд руб. чистой прибыли, говорится в новой стратегии группы, которую во вторник, 23 апреля утвердил наблюдательный совет.
Обновлено в 10:41
Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Политика
Лавров: вопрос принадлежности Крыма закрыт
Вопрос о присоединении Крыма к России уже решён вне зависимости от мнения представителей западных стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия" Эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения уже не могут изменить декларации Соединённых Штатов, Европейского союза или НАТО, передаёт корреспондент News.ru его слова.
Обновлено в 10:10