Футбол
Каземиру посетовал на отсутствие НеймараСпорт-Экспресс 01:23
Полузащитник сборной Бразилии Каземиру перед финальным матчем Кубка Америки против Чили рассказал, как отсутствие Неймара скажется на игре команды. Форвард "ПСЖ" пропустил турнир из-за травмы, полученной в товарищеском игре с Катаром (2:0) месяц назад.
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Каземиро: «Когда Неймар в порядке, то остановить его практически невозможно»
Sportbox.RUвчера в 22:34
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Наиболее вероятным вариантом для Озила называется "Фенербахче". Турки готовы арендовать игрока на следующий сезон.
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Европейский авиарегулятор нашел еще одну неполадку в Boeing 737 MAX
Европейский авиационный регулятор EASA обнаружил очередную неисправность в самолетах Boeing 737 MAX.
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Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
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Умер режиссер Владимир Двинский
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Четыре человека пострадали и один ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей в Подмосковье.
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Пушков оценил риск возможной техногенной катастрофы на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украине грозит техногенная катастрофа.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником
Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
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МЧС посоветовало жителям Московской области закрыть форточки
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Политика
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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
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Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество
Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в садоводство «Красногорское» и проверил, как реализуются задачи правительства, направленные на оказание выездной медицинской помощи для дачников.
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В Москве на Варшавском шоссе столкнулись трамвай и легковушка
Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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Как показало исследование, 54% жителей Восточной Германии считают, что нужно отменить антироссийские санкции, а на западе страны поддерживающих отмену санкций намного меньше – 32%, передает ТАСС.
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