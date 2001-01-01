Футбол
Каземиру посетовал на отсутствие НеймараСпорт-Экспресс 01:23
Полузащитник сборной Бразилии Каземиру перед финальным матчем Кубка Америки против Чили рассказал, как отсутствие Неймара скажется на игре команды. Форвард "ПСЖ" пропустил турнир из-за травмы, полученной в товарищеском игре с Катаром (2:0) месяц назад.
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Каземиро: «Когда Неймар в порядке, то остановить его практически невозможно»
Sportbox.RUвчера в 22:34
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