Каземиро забил первый мяч за сборнуюЕвро-футбол.ру 15:29

Каземиро дебютировал за сборную 8 лет назад, отыграв 39 матчей.

Каземиро забил первый мяч за сборную

Космос Хакеры похитили у НАСА данные о миссиях на Марс Хакеры проникли в сеть Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили почти 500 мегабайт данных о миссиях на Марсе.

Шоу-бизнес Старший сын Натальи Водяновой дебютировал на подиуме Лукас принял участие в модном показе. 17-летний Лукас Портман дебютировал на подиуме на показе Balmain, который прошел в Париже.

Космос Из-за таяния льдов в Арктике образуются новые острова Таят они из-за глобального потепления, ведь температура в Арктике поднимается примерно на два градуса в год.

Политика ЦИК Украины отказал Компартии в регистрации на выборах в Раду В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Футбол Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом» Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.

Футбол Сборная Нигерии победила Бурунди на Кубке Африки В Египте на стадионе "Александрия" завершился матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2019 между сборными Нигерии и Бурунди.

Футбол Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».

Политика Трамп анонсировал крупные санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 июня, анонсировал новые санкции против Ирана.

Политика С 8 июля российские авиакомпании прекращают полеты в Грузию Россия временно приостанавливает авиасообщение с Грузией, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июня.

Происшествия В Петербурге пес спас новорожденную девочку В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".

Хоккей «Нэшвилл» объявил об обмене Пи Кея Суббана в «Нью-Джерси» Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан обменян в «Нью-Джерси». Об этом объявил официальный сайт «Нэшвилла».

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Происшествия Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.

Общество Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Политика Зеленский призвал предотвратить новые войны Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Политика Журналистка обвинила Дональда Трампа в изнасиловании Джейн Кэрролл, писательница и журналистка из США, обвинила Дональда Трампа, американского президента, в изнасиловании, произошедшем более 20 лет назад.

Шоу-бизнес Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.

Футбол Дрогба: «Лэмпард подходит на должность главного тренера „Челси“» Бывший лидер лондонского "Челси" Дидье Дрогба в своём инстаграме признался, что его бывший партнёр по клубу Фрэнк Лэмпард действительно ведёт переговоры с руководством аристократов о том, чтобы возглавить тренерский мостик "синих".