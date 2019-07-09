Бразильский полузащитник Каземиро высказался насчет Месси и его критики в сторону судей Кубка Америки за ошибки и коррупцию, сообщает «СпортЭкспресс». Небольшое интервью хавбека сборной Бразилии и мадридского «Реала» опубликовала газета Marca.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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