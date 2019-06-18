Каземиро может перейти в «ПСЖ» в рамках сделки по НеймаруБомбардир.ру 10:50

«Реал» продолжает работать над переходом нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации Marca, в целях снижения стоимости бразильца мадридский клуб готов включить в сделку полузащитника Каземиро. Как утверждает источник, Каземиро – приоритетная трансферная цель парижан для укрепления середины поля.

Каземиро может перейти в «ПСЖ» в рамках сделки по Неймару

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