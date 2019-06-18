Футбол

Каземиро может перейти в «ПСЖ» в рамках сделки по НеймаруБомбардир.ру 10:50

«Реал» продолжает работать над переходом нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации Marca, в целях снижения стоимости бразильца мадридский клуб готов включить в сделку полузащитника Каземиро. Как утверждает источник, Каземиро – приоритетная трансферная цель парижан для укрепления середины поля.
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СМИ: «Реал» готов предложить «ПСЖ» Каземиру в рамках сделки по Неймару

Спорт-Экспресс15:52

СМИ: «Реал» готов включить Каземиро в сделку по Неймару

Матч ТВ11:12

«Реал» готов включить Каземиро в сделку по Неймару

Sport24.ru09:57

СМИ: «Реал» готов включить Каземиро в сделку по Неймару

Sportbox.RU11:12

СМИ: «Реал» хочет включить Каземиро в сделку по Неймару

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«Реал» готов использовать Каземиро в сделке по трансферу Неймара

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«Реал» хочет снизить ценник на Неймара за счет Карлоса Каземиро

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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:30, Вашингтон
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