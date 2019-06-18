Футбол
Каземиро может перейти в «ПСЖ» в рамках сделки по НеймаруБомбардир.ру 10:50
«Реал» продолжает работать над переходом нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации Marca, в целях снижения стоимости бразильца мадридский клуб готов включить в сделку полузащитника Каземиро. Как утверждает источник, Каземиро – приоритетная трансферная цель парижан для укрепления середины поля.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
Обновлено в 10:17
Футбол
Адвокат Мишеля Платини описал его допрос
Уильям Бурдон, адвокат бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, заявил, что функционера не арестовали.
Обновлено в 13:16
Спорт
Московский чиновник уволился после провального турнира по киберфутболу
В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.
Обновлено в 13:28
Футбол
Защитник «Локомотива» Денисов перейдет в «Рубин»
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Политика
В МВД заявили о необходимости ревизии Правил дорожного движения
Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о необходимости ревизии Правил дорожного движения.
Обновлено в 10:13
Интернет
В работе Instagram произошел сбой
Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США, Канаде и Великобритании.
Обновлено в 11:44
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Политика
Зеленский понадеялся на транзит газа из России «без выкручивания рук»
Зеленский напомнил, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 09:32
Интернет
Facebook запускает собственную криптовалюту
Обновлено в 09:57
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 08:56
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей
Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.
Обновлено в 10:05
Политика
Трамп решил назначить нового главу Пентагона
Новым и.о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:42
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено в 12:57
Футбол
С кем сыграют «Нефтчи» и «Сабаил» в квалификации Лиги Европы
"Карабах" узнал, с кем сыграет в квалификации Лиги чемпионов >> По итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), "Нефтчи" в первом квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с молдавским клубом "Сперанца".
Обновлено в 11:11
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Обновлено в 12:28
Происшествия
Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово
Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 12:53
Общество
Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:08
Гаджеты
Apple iPhone XS Max получит огромный экран в 2020 году
Обновлено в 04:15
Общество
Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин стал многодетным отцом
Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.
Обновлено в 11:30
Кино
Готовится приквел «Голодных игр»
Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Политика
Второй иностранный арбитраж получил право работать в России
Новак назвал позитивной тенденцией выдачу разрешений властями РФ Гонконгскому и Венскому арбитражам.
Обновлено в 13:31