Футбол

Каземиро может перейти в «ПСЖ» в рамках сделки по НеймаруБомбардир.ру 10:50

«Реал» продолжает работать над переходом нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации Marca, в целях снижения стоимости бразильца мадридский клуб готов включить в сделку полузащитника Каземиро. Как утверждает источник, Каземиро – приоритетная трансферная цель парижан для укрепления середины поля.
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СМИ: «Реал» хочет включить Каземиро в сделку по Неймару

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«Реал» готов включить Каземиро в сделку по Неймару

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