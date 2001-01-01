Футбол

Каземиро: если бы Неймар был здесь, это было бы лучше для БразилииЧемпионат 00:38

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Если бы Неймар был здесь, это было бы лучше для нас.
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"Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения России", - говорится в документе.
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Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии

Семилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого избиения, следственные органы Ингушетии начали расследование уголовного дела о нанесении телесных повреждений ребенку.
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В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
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Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

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США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
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СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
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Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется попытками пропаганды и манипуляций в том числе за счет религии.
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Экономика

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Обновлено вчера в 13:28
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Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
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Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся

Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
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К Борису Джонсону приставили круглосуточную охрану

Сотрудники правоохранительных органов Британии круглосуточно охраняют кандидата на пост премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Обновлено в 03:29
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Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено вчера в 10:20
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В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung

Потенциально опасное неофициальное программное обеспечение «Обновления для Samsung» было загружено из магазина приложений для Andorid-устройств Play Store более 10 млн раз.
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После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
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В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в присвоении денег председателя ТСЖ

По версии следствия, в феврале 2018 года 70-летний местный житель, будучи председателем одного из ТСЖ в юго-западном микрорайоне, из корыстных побуждений (в нарушение Устава) получил из кассы организации в подотчет 74 тысячи рублей.
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Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

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Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам

Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
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Шторм повредил палатки и конструкции на площадке Сабантуя в Троицке

Минувшей ночью шторм повредил палатки и конструкции на площадке областного Сабантуя, празднование которого пройдет сегодня в Троицке.
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Ведется поиск упавших в Якутии частей ракеты «Союз-2.1б»

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В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими

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Защитник Тургай Мохбалиев, выступавший за молодежную команду московского "Спартака", продолжит карьеру в "Уфе", сообщается в сообществе футбольного клуба из Башкортостана в "ВКонтакте".
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Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Каземиро
Бразильский футболист
Бразильский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион мира и Южной Америки в составе молодёжной сборной Бразилии.
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