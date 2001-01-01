Футбол
Каземиро: если бы Неймар был здесь, это было бы лучше для БразилииЧемпионат 00:38
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Каземиро: «Когда Неймар в порядке, то остановить его практически невозможно»
Sportbox.RUвчера в 22:34
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Происшествия
Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей
Обновлено вчера в 03:39
Общество
Медведев отдал распоряжение о всероссийской диспансеризации
"Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения России", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:55
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено 04 июля в 01:01
Общество
Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка
На строительно-ремонтные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области потребуется порядка 28 млрд рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в субботу, 6 июля, в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям разгула стихии в Тулуне.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии
Семилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого избиения, следственные органы Ингушетии начали расследование уголовного дела о нанесении телесных повреждений ребенку.
Обновлено 04 июля в 22:27
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Происшествия
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Обновлено вчера в 08:17
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Политика
США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено вчера в 18:59
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Папа Римский Франциск указал на попытки манипулировать религией на Украине
Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется попытками пропаганды и манипуляций в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 08:53
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Общество
Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Политика
К Борису Джонсону приставили круглосуточную охрану
Сотрудники правоохранительных органов Британии круглосуточно охраняют кандидата на пост премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено вчера в 10:20
Гаджеты
В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung
Потенциально опасное неофициальное программное обеспечение «Обновления для Samsung» было загружено из магазина приложений для Andorid-устройств Play Store более 10 млн раз.
Обновлено в 03:07
Единоборства
Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в присвоении денег председателя ТСЖ
По версии следствия, в феврале 2018 года 70-летний местный житель, будучи председателем одного из ТСЖ в юго-западном микрорайоне, из корыстных побуждений (в нарушение Устава) получил из кассы организации в подотчет 74 тысячи рублей.
Обновлено в 02:05
Авто
Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам
Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Общество
Шторм повредил палатки и конструкции на площадке Сабантуя в Троицке
Минувшей ночью шторм повредил палатки и конструкции на площадке областного Сабантуя, празднование которого пройдет сегодня в Троицке.
Обновлено в 00:00
Космос
Ведется поиск упавших в Якутии частей ракеты «Союз-2.1б»
Обновлено вчера в 11:15
Баскетбол
Леонард планирует подписать контракт с «Клипперс»
Обновлено в 02:10
Футбол
Тургай Мохбалиев подписал контракт с «Уфой»
Защитник Тургай Мохбалиев, выступавший за молодежную команду московского "Спартака", продолжит карьеру в "Уфе", сообщается в сообществе футбольного клуба из Башкортостана в "ВКонтакте".
Обновлено в 03:20
Политика
Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии
Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено в 02:17