Футбол

Каземиро — о Роналду: «Не стоит говорить о тех, кого здесь нет»Матч ТВ 03:06

Реал — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
50′
Луис Суарес
Лукас Васкес Иглесиас
58′
65′
Серджи Бускетс
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
68′
69′
Рафаэль Варан
Каземиро
72′
73′
Луис Суарес
75′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Каземиро
Федерико Вальверде
75′
78′
Луис Суарес
Артуро Видаль
81′
Нелсон Семеду
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
81′
86′
Серджи Бускетс
Артур
Полузащитник «Реала» Каземиро после разгромного поражения от «Барселоны» (0:3) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании ответил на вопрос об отсутствии в команде нападающего Криштиану Роналду.
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Каземиро: «Нам не хватило Роналду? Он уже здесь не играет»

Soccer.ruвчера в 20:05

Каземиро — о Роналду: «Не стоит говорить о тех, кого здесь нет»

Sportbox.RU03:06

Каземиро о том, что «Реалу» не хватает Роналду: «Не стоит говорить о тех, кого здесь нет»

Sports.ruвчера в 23:49

Каземиро — о Роналду: «Не стоит говорить о тех, кого здесь нет»

Матч ТВ03:06
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