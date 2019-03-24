Футбол

Каземиро: «Реалу» не хватает Роналду, он лучший футболист в миреRT на русском 08:20

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро признался, что коллективу из столицы Испании не хватает ушедшего в туринский «Ювентус» форварда Криштиану Роналду.
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Каземиро: «Конечно, „Реалу“ не хватает Роналду, ведь он лучший футболист в мире»

Sportbox.RU06:19

Каземиро: «Конечно, „Реалу“ не хватает Роналду, ведь он лучший футболист в мире»

Матч ТВ06:19

Каземиро: «Роналду – лучший игрок в мире. Конечно, „Реалу“ его не хватает»

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Каземиру: «„Реалу“ не хватает Роналду»

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Каземиро: «Роналду — лучший футболист мира. Конечно, „Реалу“ его не хватает»

Sport24.ru04:42

Каземиро: «Реал» нуждается в Роналду

Чемпионат06:11

Каземиро: «Поздравляю „Реал“ с подписанием Милитана. Его хотела половина Европы»

Бомбардир.ру01:55
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Каземиро
Бразильский футболист
Бразильский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион мира и Южной Америки в составе молодёжной сборной Бразилии.
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