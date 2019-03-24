Футбол
Каземиро: «Реалу» не хватает Роналду, он лучший футболист в миреRT на русском 08:20
Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро признался, что коллективу из столицы Испании не хватает ушедшего в туринский «Ювентус» форварда Криштиану Роналду.
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Суд вновь обязал Тарасова выплатить экс-жене более 7 млн рублей
Обновлено вчера в 13:06
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НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными
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