Футбол
Каземиро: «„Реалу“ не хватает Роналду»Евро-футбол.ру 05:23
Криштиану Роналду перешёл в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" летом 2009 года. За время выступлений в составе мадридского клуба отличился 486 забитыми мячами в 475 играх. Летом 2018 года Роналду перебрался в туринский "Ювентус".
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