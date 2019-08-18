Футбол

Каземиро: «Бэйл приносил нам титулы. Он должен играть»Sports.ru вчера в 17:35

Полузащитник «Реала» Каземиро после победы над «Сельтой» (3:1) в матче 1-го тура Ла Лиги отметил игру вингера Гарета Бэйла.
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Каземиро: Бэйл должен играть в «Реале»

LiveSport.ru02:57

Каземиро: «Бэйл приносил нам титулы. Он должен играть»

Sports.ruвчера в 17:35

Каземиро: «Бэйл приносил „Реалу“ титулы. Он должен играть»

Бомбардир.ру00:45

Каземиро: «Бэйл добывал „Реалу“ титулы. Он должен играть»

Матч ТВвчера в 23:32

Каземиро: «Бэйл добывал „Реалу“ титулы. Он должен играть»

Sportbox.RUвчера в 23:32

Каземиро: Бэйл должен играть в «Реале»

Чемпионат02:33
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Футбол

«Ростов» разгромил «Уфу» в молодежном первенстве

Футбольный клуб «Ростов» нанес разгромное поражение команде «Уфа» в матче 6-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Москве автобус с туристами врезался в столб, 14 человек пострадали

Обновлено в 03:29
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек

Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Единоборства

Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC

В ночь с 17 на 18 августа в американском Анахайме (Калифорния) прошел один самых ожидаемых турниров UFC года, который возглавила титульная встреча Даниэля Кормье и Стипе Миочича за титул чемпиона в тяжелом весе.
Обновлено в 03:35
Общество

Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Футбол

Гендиректор «Зенита» прокомментировал слова Дзюбы об арбитрах

Форвард после матча 6-го тура Российской премьер-лиги с грозненским "Ахматом" раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес

Роза Сябитова вступилась за дочь после критики со стороны хейтеров

Роза Сябитова решила вступиться за дочь Ксению после критики в адрес девушки со стороны хейтеров.
Обновлено в 01:15
Политика

В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины

Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Гаджеты

Samsung и LG сокращают производство LCD-дисплеев

Как пишет издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на представителей LG и Samsung, компании из-за больших складских запасов намерены временно остановить линии, где производят различные LCD-панели.
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону в Ростовской области

В Азовском районе Ростовской области сел на мель сухогруз «Волгодон 5038» с пшеницей.
Обновлено в 04:34
Теннис

Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Финансы

Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ

Члены правительства, депутаты Госдумы и аналитики Банка России в ближайшие месяцы обсудят, на что потратить ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Обновлено в 01:00
Общество

Сызрань посетит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий

В нашем городе митрополит отслужит праздничную литургию.В понедельник, 19 августа, православные отметят Преображение Господне, или, как его еще называют «Яблочный Спас».
Обновлено вчера в 03:00
Политика

В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit

Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

Американский суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, ранее освобожденного властями Гибралтара.
Обновлено 16 августа в 20:45
Политика

Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет

Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16
Политика

Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из СНГ

Обновлено в 03:19
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Хоккей

Барбашёв наполнил Кубок Стэнли самогоном

Обновлено в 04:23
Космос

В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Игры

Persona 5 The Royal выйдет весной 2020 года

«Королевское» издание Persona 5 не заставит себя долго ждать. Западные игроки смогут познакомиться с обновлённой игрой весной 2020 года.
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Дана Борисова оправдалась за синяки на лице

Поклонники телеведущей не на шутку заволновались.
Обновлено 15 августа в 06:04
Армия и оружие

Депутат Саблин прибыл в Сирию, где встретится с Асадом

Глава группы дружбы парламентов РФ и САР Дмитрий Саблин прибыл в рамках рабочего визита в Сирию.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Самолет упал на жилой дом в США

В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

В Свердловской области пьяный водитель Lexus наехал на толпу людей

Обновлено в 03:55
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Каземиро
Бразильский футболист
Бразильский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион мира и Южной Америки в составе молодёжной сборной Бразилии.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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