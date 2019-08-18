Футбол
Каземиро: «Бэйл приносил нам титулы. Он должен играть»Sports.ru вчера в 17:35
Полузащитник «Реала» Каземиро после победы над «Сельтой» (3:1) в матче 1-го тура Ла Лиги отметил игру вингера Гарета Бэйла.
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Футбол
«Ростов» разгромил «Уфу» в молодежном первенстве
Футбольный клуб «Ростов» нанес разгромное поражение команде «Уфа» в матче 6-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 04:26
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
В ночь с 17 на 18 августа в американском Анахайме (Калифорния) прошел один самых ожидаемых турниров UFC года, который возглавила титульная встреча Даниэля Кормье и Стипе Миочича за титул чемпиона в тяжелом весе.
Обновлено в 03:35
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал слова Дзюбы об арбитрах
Форвард после матча 6-го тура Российской премьер-лиги с грозненским "Ахматом" раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Роза Сябитова вступилась за дочь после критики со стороны хейтеров
Роза Сябитова решила вступиться за дочь Ксению после критики в адрес девушки со стороны хейтеров.
Обновлено в 01:15
Политика
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины
Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Гаджеты
Samsung и LG сокращают производство LCD-дисплеев
Как пишет издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на представителей LG и Samsung, компании из-за больших складских запасов намерены временно остановить линии, где производят различные LCD-панели.
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону в Ростовской области
В Азовском районе Ростовской области сел на мель сухогруз «Волгодон 5038» с пшеницей.
Обновлено в 04:34
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Члены правительства, депутаты Госдумы и аналитики Банка России в ближайшие месяцы обсудят, на что потратить ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Обновлено в 01:00
Общество
Сызрань посетит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий
В нашем городе митрополит отслужит праздничную литургию.В понедельник, 19 августа, православные отметят Преображение Господне, или, как его еще называют «Яблочный Спас».
Обновлено вчера в 03:00
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Американский суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, ранее освобожденного властями Гибралтара.
Обновлено 16 августа в 20:45
Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет
Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из СНГ
Обновлено в 03:19
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Хоккей
Барбашёв наполнил Кубок Стэнли самогоном
Обновлено в 04:23
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Игры
Persona 5 The Royal выйдет весной 2020 года
«Королевское» издание Persona 5 не заставит себя долго ждать. Западные игроки смогут познакомиться с обновлённой игрой весной 2020 года.
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Дана Борисова оправдалась за синяки на лице
Поклонники телеведущей не на шутку заволновались.
Обновлено 15 августа в 06:04
Армия и оружие
Депутат Саблин прибыл в Сирию, где встретится с Асадом
Глава группы дружбы парламентов РФ и САР Дмитрий Саблин прибыл в рамках рабочего визита в Сирию.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.
Обновлено вчера в 18:45