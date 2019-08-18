Полузащитник «Реала» Каземиро после победы над «Сельтой» (3:1) в матче 1-го тура Ла Лиги отметил игру вингера Гарета Бэйла.

Каземиро: «Бэйл приносил нам титулы. Он должен играть»

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