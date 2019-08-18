Полузащитник «Реала» Каземиро после победы над «Сельтой» (3:1) в матче 1-го тура Ла Лиги отметил игру вингера Гарета Бэйла.

Каземиро: «Бэйл приносил нам титулы. Он должен играть»

Происшествия Убивший семью подросток оставил предсмертную записку В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Теннис Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.

Наука В Японии научились подбирать пол будущего ребенка при оплодотворении Японские ученые из Университета Хиросимы создали уникальный метод подбора пола животных, рожденных в результате искусственного оплодотворения путем торможения развития X-хромосомы.

Происшествия В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.

Армия и оружие Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы» Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Гаджеты Первые фото смартфона Xiaomi Redmi опубликовали в Сети Первые изображения нового смартфона Xiaomi Redmi от китайской компании были опубликованы на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Политика Украинский постпред заявил о потере страной признаков государства Больше четверти века независимости не стало для Украины временем свершений и побед - страна не обрела даже самой государственности в полном смысле слова, заявил украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Происшествия На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4.

Здоровье Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

Политика В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.

Авто Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".

Кино Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением, потому что он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.

Происшествия Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.

Футбол Гол Маркова принес «Рубину» победу над «Арсеналом» Гол Маркова остался единственным. "Рубин" выиграл 1:0 и, набрав 10 очков, переместился на 6 место.

Политика Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Армия и оружие National Interest оценил развитие российского флота В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".

Политика Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Происшествия У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов На туристический автобус, попавший в аварию на шоссе Энтузиастов, выписано 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-служба столичного транспорта в Twitter.

Экономика Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Общество Жители Сочи опубликовали видео затопленного города Жители Сочи выкладывают в социальных сетях последствия сильнейшего ливня.

Происшествия Американец чудом выжил после удара молнии Американец чудом выжил после того, как в него во время грозы ударила молния. Об этом в субботу, 17 августа, написала газета Daily Mail.