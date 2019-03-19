Казанский «Зенит» вышел в полуфинал волейбольной Лиги чемпионовТАСС вчера в 15:37

Казанский волейбольный клуб "Зенит" стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов. Во вторник на своей площадке российская команда играла против польского "Гданьска".

Все про Спорт ру

Общество ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.

Происшествия В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.

Экономика Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).

Происшествия В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.

Армия и оружие В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Культура «Ривердейл» почтит память Люка Перри Исполнительный продюсер сериала "Ривердейл" Роберто Агирре-Сакаса сообщил, что шоу намерено почтить память актера Люка Перри, передает ABC News.

Политика Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после теракта в мечетях Новой Зеландии.

Культура Пятый канал победил в двух номинациях премии «Событие года» Пятый канал победил в двух номинациях премии "Событие года". Об этом сообщается на сайте телеканала.

Общество Финляндия стала самой счастливой страной в мире Как объяснили в аналитическом центре Next Era, власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.

Происшествия Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Экономика Набсовет Сбербанка рекомендовал переизбрать Грефа на новый срок Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам в ходе годового собрания, которое состоится 24 мая, переизбрать нынешнего председателя правления финансовой организации Германа Грефа на новый срок.

Политика Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности, а в сентябре того же года победил на выборах.

Футбол Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.

Происшествия Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.

Политика Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Армия и оружие Американский военный самолет замечен у российских баз в Сирии Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе.

Наука Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.

Происшествия В США «единорог» ограбил магазин Мужчина в костюме единорога ограбил магазин в американском городе Балтимор (штат Мэриленд).

Политика МИД РФ призвал США отказаться от идеи применения силы в Венесуэле Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о состоявшихся в Риме российско-американских консультациях по Венесуэле.

Политика Россия может запретить ввоз растительной продукции через Беларусь Вопрос о переходе на прямые поставки растительной продукции из третьих стран возник из-за многочисленных нарушений закона о санкционных продуктах, которые поступают в РФ через Белоруссию.

Шоу-бизнес Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.

Хоккей «Даллас» обыграл «Флориду» благодаря дублю Радулова В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашней арене одолел «Флориду» со счетом 4:2.

Политика Трамп поддержал систему коллегии выборщиков при избрании президента Президент США Дональд Трамп высказался в защиту системы непрямых выборов президента коллегией выборщиков, а не непосредственным голосованием граждан.