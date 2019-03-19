Казанский «Зенит» вышел в полуфинал волейбольной Лиги чемпионовТАСС 15:37

Казанский волейбольный клуб "Зенит" стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов. Во вторник на своей площадке российская команда играла против польского "Гданьска".

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Наука Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.

Политика Назарбаев объяснил выбор своего преемника Нурсултан Назарбаев, ушедший сегодня в отставку с поста президента Казахстана, объяснил, почему временно исполняющим обязанности главы государства назначен Касым-Жомарт Токаев.

Происшествия Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.

Баскетбол УНИКС уступил «Валенсии» в полуфинале Еврокубка Казанский УНИКС в гостях проиграл испанской «Валенсии» в первом матче полуфинала Еврокубка.

Армия и оружие В России планируется реализовать проект «криогенной авиации» В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».

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Футбол Жевательная резинка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов На аукционе была продана жевательная резинка, которую использовал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон во время своего последнего матча во главе манчестерской команды.

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Политика Губернатор Мурманской области подала в отставку Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросила об отставке. Она уже написала соответствующее заявление, пишет «Коммерсант».

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Общество ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.

Происшествия В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.