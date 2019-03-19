Казанский «Зенит» вышел в полуфинал волейбольной Лиги чемпионовТАСС 15:37

Казанский волейбольный клуб "Зенит" стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов. Во вторник на своей площадке российская команда играла против польского "Гданьска".

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Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили трогательно поздравила любимая Подпись к фото звучала очень трогательно: «Мой любимый мальчик, с днём рождения!».

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Экономика Росстат изменил методику расчета доходов россиян Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.

Происшествия Пьяный мужчина угнал машину и изнасиловал таксистку Следствием и судом установлено, что 25 августа 2017 года нетрезвый 25-летний молодой человек, находясь на территории Владимирской области, вызвал автомашину марки «Toyota», принадлежащую 45-летней женщине, которая занималась частным извозом.

Политика США расширили санкции против Венесуэлы Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.

Происшествия В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.

Политика Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом Глава государства заявил, что считает самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

Политика В Праге выявили группу российских хакеров, связанных с ФСБ В Чехии контрразведка выявила группу российских хакеров, которых подозревают в совершении кибератак в Чехии и других странах Евросоюза.

Здоровье Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Политика Казахстанцы скупают доллары после объявления об отставке Назарбаева Ранее сегодня Нурсултан Назарбаев объявил, что досрочно покидает пост президента Казахстана.

Интернет Instagram начал тестировать покупки внутри приложения Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.

Общество Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3% Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Транспорт РЖД запустили первый поезд с обновленным плацкартом Модернизированный плацкарт отправился из Ростова-на-Дону в Москву РЖД отправили поезд с первым обновленным плацкартным вагоном из Ростова-на-Дону в Москву.

Политика Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.

Экономика Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Космос Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.

Здоровье В Башкирии врачи получат премию за раннее выявление рака Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о премировании медицинских работников, которые выявят у пациентов рак на I и II стадиях.

Политика Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.

Транспорт «Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».

Шоу-бизнес Алла Пугачева поздравила Валерия Леонтьева с 70-летием Алла Борисовна Пугачева, которая в апреле тоже отметит свое 70-летие, не забыла поздравить российского народного артиста Валерия Леонтьева с днем рождения.

Транспорт Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.