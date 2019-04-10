Футбол

Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 14:15

Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1). В первой игре казанцы обыграли итальянцев со счетом 3:2. Алекно "отцепил" Леона от Лиги чемпионов.
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Владимир Алекно
Мы едем в финал. Едем в финал с Эрвином Нгапетом, едем с этой настоящей командой, у которой вывернуты голеностопы, у которой болит все. Но они бьются, и это главное. „Перуджа“ меня сейчас не интересует, меня интересует своя команда.
— Владимир Алекно, волейболистТатар-информ вчера в 15:04

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«Мы едем в финал с настоящей командой, у которой болит все, но она бьется»

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