Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 14:15

Мы едем в финал. Едем в финал с Эрвином Нгапетом, едем с этой настоящей командой, у которой вывернуты голеностопы, у которой болит все. Но они бьются, и это главное. „Перуджа“ меня сейчас не интересует, меня интересует своя команда.

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