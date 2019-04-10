Футбол
Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 14:15
Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1). В первой игре казанцы обыграли итальянцев со счетом 3:2. Алекно "отцепил" Леона от Лиги чемпионов.
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Мы едем в финал. Едем в финал с Эрвином Нгапетом, едем с этой настоящей командой, у которой вывернуты голеностопы, у которой болит все. Но они бьются, и это главное. „Перуджа“ меня сейчас не интересует, меня интересует своя команда.
— Владимир Алекно, волейболистТатар-информ вчера в 15:04
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Данис Зарипов о победе «Зенита-Казань» в полуфинале Лиги чемпионов: «Впечатления потрясающие»
Татар-информвчера в 16:15
«Зенит-Казань» – в финале Лиги чемпионов, Знарок возглавит «Спартак» и другие новости дня
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