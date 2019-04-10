Футбол

Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 14:15

Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1). В первой игре казанцы обыграли итальянцев со счетом 3:2. Алекно "отцепил" Леона от Лиги чемпионов.
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Определился соперник «Зенита» по финалу Лиги чемпионов

Матч ТВ16:50

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первые матчи. Казанский «Зенит» победил «Перуджу» и вышел в финал, «Скра» проиграла «Кучине Лубе»

Sports.ruвчера в 04:24

Данис Зарипов о победе «Зенита-Казань» в полуфинале Лиги чемпионов: «Впечатления потрясающие»

Татар-информ16:15

«Зенит» — «Перуджа» — 3:1, 10 апреля 2019, Лига чемпионов-2018/19

Чемпионат15:15

«Зенит-Казань» и «Перуджа» выявили сильнейшего

Республика Татарстан14:15

«Зенит-Казань» – в финале Лиги чемпионов, Знарок возглавит «Спартак» и другие новости дня

Спорт БИЗНЕС Online16:59

«Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов

Kazanfirst.ru14:24
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Политика

WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense

Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Политика

Более 230 детей погибли в подконтрольном США лагере беженцев в Сирии

Обновлено в 16:56
Политика

Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено в 19:18
Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Падчерица Саши Савельевой отреагировала на новость о рождении брата

Дочь Кирилла Сафонова от первого брака эмоционально отреагировала на прибавление в семье.
Обновлено в 05:21
Политика

Эстония не пустила в территориальные воды российский парусник «Седов»

Заход барка планировался на 13-14 апреля Эстония не пустила российский барк "Седов" в свои территориальные воды, заявило посольство России в Таллине.
Обновлено в 13:32
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Здоровье

Американский врач Дональд Клайн 30 лет тайно оплодотворял женщин

33-летняя жительница американского Индианаполиса Хизер Вук была удивлена, прочитав в соцсети это послание в августе 2017 года.
Обновлено в 18:04
Политика

WSJ сообщила о новых данных в деле о внебрачных связях Трампа

Сотрудники нью-йоркской прокуратуры получили новые важные сведения по делу о плате двум женщинам за молчание о предполагаемой внебрачной связи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 17:30
Политика

«Ну, вали»: Соловьев предложил украинскому эксперту покинуть РФ

Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с украинским политологом Вячеславом Ковтуном о том, как «хорошо украинцам без русских».
Обновлено в 15:43
Происшествия

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев получил 15 лет колонии

Обновлено вчера в 15:39
Политика

Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег

Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено в 10:36
Футбол

«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Политика

WSJ: США хотят получить одобрение ЕС и КНР по Boeing 737 MAX

Компания Boeing и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США планируют получить одобрением других стран при возобновлении полетов лайнеров 737 MAX.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова

Обновлено в 18:27
Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Происшествия

В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец

Обновлено в 11:55
Происшествия

Следствие арестовало счета Михаила Абызова

Следствие арестовало счета бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и содержащегося под стражей.
Обновлено в 05:06
Футбол

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину

Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Потеря Японией самолета F-35 стала настоящим кошмаром для США

По мнению американских военных, крушение F-35 в Тихом океане представляет собой первую в истории возможность для России и Китая провести поиски одного из этих самолетов в естественных условиях, потому что ранее авария случалась только единожды, и то на территории США.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Звезда телешоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян учится на юриста

Оказалось, что известная модель Ким Кардашьян сыграла ключевую роль в освобождении 63-летней Элис Мари Джонсон.
Обновлено в 18:40
Политика

В Германии назвали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Технологии

Минкомсвязи обсуждает вопрос по частотам для 5G

Замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов сообщил, что наиболее привлекательными для 5G частотами в диапазоне 3,4-3,8 ГГц располагают более десятка операторов фиксированной связи, однако вопрос об использовании этих частот в мобильной связи требует согласования и предварительных исследований.
Обновлено в 16:14
Хоккей

Форвард «Тампы» Киллорн стал автором первого гола Кубка Стэнли – 2019

В первом матче Кубка Стэнли – 2019 победитель регулярного чемпионата «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
Обновлено в 19:36
Здоровье

В Туле открылся гепатологический центр

В Туле открылся областной гепатологический центр. Учреждение создано на базе областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД.
Обновлено в 08:01
Политика

Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено в 06:59
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