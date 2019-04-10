Футбол
Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионовРИА Новости 14:20
Казанский "Зенит" победил итальянскую "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала волейбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Первый матч команд завершился в пользу "Зенита" со счетом 3-2.
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«Зенит-Казань» – в финале Лиги чемпионов, Знарок возглавит «Спартак» и другие новости дня
Спорт БИЗНЕС Online16:59
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Обновлено в 17:49
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Спорт
Оренбургская «Надежда» стала обладателем Кубка Европы
Баскетболистки оренбургской "Надежды" обыграли французский "Монпелье" в ответном матче финала Кубка Европы и по сумме двух встреч стали победительницами турнира.
Обновлено в 16:40
Авто
До России добрался обновленный пикап Isuzu D-Max
Нынешний пикап Isuzu D-Max увидел свет в 2011 году, но на российском рынке появился только осенью 2016-го.
Обновлено в 13:01
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Наука
Музыка в Сети оказалась вредна для природы
На пике производства виниловых пластинок, вся индустрия звукозаписи и продажи музыки обеспечила около 140 тысяч тонн парниковых газов в эквиваленте CO2.
Обновлено вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика
Депутат Алимова отреагировала на просьбу Володина не использовать мат
Ранее 10 апреля Володин сделал замечание Алимовой за мат в социальных сетях и посоветовал ей «работать над собой».
Обновлено в 10:14
Экономика
Алиханов: Калининградская ОЭЗ рождает очень много ленивых компаний
К сожалению, как наши коллеги из БФУ и международные профессора говорят, калининградская ОЭЗ рождает очень много ленивых компаний.
Обновлено в 11:20
Музыка
Гребенщиков: «Россия гниет, но я не вижу в этом ничего печального»
На вопрос, что из русской музыки музыкант слушал в последнее время, Гребенщиков затруднился ответить, но назвал группу Tequilajazzz.
Обновлено в 09:23
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Футбол
Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного
Обновлено в 16:39
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Общество
Путин одобрил инициативу о сборе для иностранных туристов в Петербурге
Сегодня в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу с главой города Александром Бегловым, на которой обсуждалось введение туристического сбора в городе.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности
Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Технологии
В приложениях такси нашли опасную уязвимость
Эксперты Роскачества пришли к выводу, что популярнейшие приложения для заказа такси могут стать причиной утечки персональных данных, например - сведений банковских карт.
Обновлено в 17:57
Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в Сети
Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube.
Обновлено в 08:28
Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефти
Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.
Обновлено в 14:48
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину
В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа.
Обновлено в 14:55
Авто
Toyota вывела на домашний рынок новый кроссовер Toyota RAV4
Пятое поколение RAV4 на российском рынке должно появится до конца года.
Обновлено в 17:24
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22