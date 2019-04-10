Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионовРИА Новости 14:20

Казанский "Зенит" победил итальянскую "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала волейбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Первый матч команд завершился в пользу "Зенита" со счетом 3-2.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Спорт Оренбургская «Надежда» стала обладателем Кубка Европы Баскетболистки оренбургской "Надежды" обыграли французский "Монпелье" в ответном матче финала Кубка Европы и по сумме двух встреч стали победительницами турнира.

Авто До России добрался обновленный пикап Isuzu D-Max Нынешний пикап Isuzu D-Max увидел свет в 2011 году, но на российском рынке появился только осенью 2016-го.

Авто Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.

Наука Музыка в Сети оказалась вредна для природы На пике производства виниловых пластинок, вся индустрия звукозаписи и продажи музыки обеспечила около 140 тысяч тонн парниковых газов в эквиваленте CO2.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Политика Депутат Алимова отреагировала на просьбу Володина не использовать мат Ранее 10 апреля Володин сделал замечание Алимовой за мат в социальных сетях и посоветовал ей «работать над собой».

Экономика Алиханов: Калининградская ОЭЗ рождает очень много ленивых компаний К сожалению, как наши коллеги из БФУ и международные профессора говорят, калининградская ОЭЗ рождает очень много ленивых компаний.

Общество В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Экономика Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.

Общество Путин одобрил инициативу о сборе для иностранных туристов в Петербурге Сегодня в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу с главой города Александром Бегловым, на которой обсуждалось введение туристического сбора в городе.

Шоу-бизнес Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.

Технологии В приложениях такси нашли опасную уязвимость Эксперты Роскачества пришли к выводу, что популярнейшие приложения для заказа такси могут стать причиной утечки персональных данных, например - сведений банковских карт.

Кино Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в Сети Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube.

Энергетика США возобновили поставки венесуэльской нефти Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.

Экономика Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Политика В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.

Происшествия Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа.

Авто Toyota вывела на домашний рынок новый кроссовер Toyota RAV4 Пятое поколение RAV4 на российском рынке должно появится до конца года.