Футбол

Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионовТАСС 15:20

"Зенит" впервые за пять лет проиграл в финале Лиги чемпионов. Клуб шесть раз становился победителем турнира (2007/08, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), также казанцы один раз были вторыми (2010/11) и один раз - третьими (2012/13).
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