Футбол
Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионовСоветский спорт 14:46
Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов Лубе Чивитановы. Итальянский клуб побеждал в турнире в сезоне-2001/02 под названием Мачерата. Напомним, что женскую Лигу чемпионов-2018/19 выиграл итальянский клуб Новара.
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