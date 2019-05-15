Футбол

Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионовСоветский спорт 14:46

Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов Лубе Чивитановы. Итальянский клуб побеждал в турнире в сезоне-2001/02 под названием Мачерата. Напомним, что женскую Лигу чемпионов-2018/19 выиграл итальянский клуб Новара.
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Казанский «Зенит» проиграл итальянскому «Лубе» в финале Лиги чемпионов

ProstoProSport14:42

«Зенит» проиграл финал Лиги чемпионов. И провалил сезон

Спорт-Экспресс15:40

Казанский «Зенит» расстался с серией

Коммерсантъ15:59

Конец эпохи побед: «Зенит-Казань» сложил с себя полномочия обладателя Лиги Чемпионов

Татар-информ14:53

«Зенит» (Казань) – «Чивитанова» – 1:3, 18 мая 2019, финал Лиги чемпионов

Чемпионат15:10

«Зенит» окружили

Российская газета15 мая в 12:52

«Зенит» не стал чемпионом России, но поборется в Лиге чемпионов

Казанские ведомости15 мая в 03:07
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Происшествия

В полицию сообщили о бомбе в Джума-мечети Махачкалы

В полицию поступил анонимный телефонный звонок об установленном в центральной Джума-мечети Махачкалы взрывном устройстве.
Обновлено в 12:30
Хоккей

Шведские хоккеисты победили сборную Швейцарии на чемпионате мира

Еще два матча сыграны на проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 16:46
Происшествия

МАК закончил расшифровку черных ящиков сгоревшего самолета SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил работу над расшифровкой данных черных ящиков авиалайнера SSJ100, сгоревшего во время авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 17:11
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Спорт

Глейхенгауз назвал Загитову своей музой

Обновлено в 11:06
Наука

Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено 16 мая в 22:40
Происшествия

У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Курской области

Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
Обновлено в 14:15
Спорт

Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе

Обновлено в 15:40
Политика

В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов

В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено в 10:06
Религия

Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Музыка

Кончита Вурст оценила песню Лазарева на «Евровидении»

Австрийский певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст), который стал победителем «Евровидения» 2014 года, рассказал о своем отношении к пене Scream Сергея Лазарева.
Обновлено в 14:02
Наука

Ученые признали работу причиной быстрого старения

Обновлено 16 мая в 07:15
Шоу-бизнес

Олеся Судзиловская поделилась секретом красоты

Секрет красоты Судзиловской кроется в здоровом образе жизни, постоянных тренировках, правильном питании и специальных процедурах.
Обновлено в 05:03
Политика

Президент Австрии призвал расследовать скандал с вице-канцлером

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал тщательно расследовать заявления, которые были сделаны функционерами Австрийской партии свободы (АПС) на скандальном видео, опубликованном германскими СМИ.
Обновлено в 17:41
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку со стороны Голанских высот

Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ-100 из Ульяновска в Москву

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ульяновска в Москву вечером в субботу, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:43
Общество

Die Welt (Германия): «Когда приходили русские, это было ужасно» (Die Welt)

Многие уже больше не могут рассказывать о том, как было в то время, когда Германия лежала в руинах.
Обновлено в 17:44
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

Обновлено в 16:15
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Из-за чего Алла Пугачева снова простила своего племянника Влада

Влад Пугачев, племянник знаменитой певицы Аллы Пугачевой, заявил, что примирился с теткой и возвращается жить в Москвы в подаренную ей квартиру в районе Сокол.
Обновлено в 17:38
Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в первом матче плей-офф

Возглавляемый Леонидом Слуцким "Витесс" проиграл "Гронингену" в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы.
Обновлено в 17:34
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Гаджеты

Проведено официальное открытие штаб-квартиры Apple

Известной корпорацией Apple проведено мероприятие по официальному открытию своей штаб-квартиры в американском штате Калифорния под названием Apple Park.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
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