Футбол

Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионовСоветский спорт 14:46

Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов Лубе Чивитановы. Итальянский клуб побеждал в турнире в сезоне-2001/02 под названием Мачерата. Напомним, что женскую Лигу чемпионов-2018/19 выиграл итальянский клуб Новара.
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Россия осталась без титула в Лиге чемпионов впервые с 2012 года

Спорт БИЗНЕС Online19:33

Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов и провалил сезон

ТАСС18:18

Казанский «Зенит» проиграл итальянскому «Лубе» в финале Лиги чемпионов

ProstoProSport14:42

Казанский «Зенит» расстался с серией

Коммерсантъ15:59

«Зенит» (Казань) – «Чивитанова» – 1:3, 18 мая 2019, финал Лиги чемпионов

Чемпионат15:10

Лига чемпионов (жен). Финал. «Новара» победила «Имоко Воллей»

Sports.ruвчера в 17:11

Волейбол

Республика Татарстан16 мая в 09:26
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Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 19:02
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Интернет

Определены национальные предпочтения в эмодзи

На втором месте идёт «ВКонтакте» с 16%. Есть разница в предпочтениях и между полами.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика

В модернизацию ЖКХ Алтайского края вложат более 8 млрд рублей

Более 8 миллиардов рублей будет вложено в модернизацию жилищно-коммунального комплексаАлтайского края в 2019 году, сообщил председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие

Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Музыка

Нетта Барзилай произвела фурор в финале «Евровидения – 2019» с новой песней – кадры

Не выступить в финале просто не могла прошлогодняя триумфатор Нетта Барзилай, она появилась перед поклонниками под зажигательные ритмы своей новой песни Nana Banana, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено в 18:59
Политика

Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая.
Обновлено в 18:26
Общество

Грустные размышления по поводу ростовского гастрономического фестиваля

Один из фестивалей — донской селёдки — собрал в субботу порядка 4 тысяч участников.
Обновлено в 17:10
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Политика

Канцлер Австрии на фоне скандала объявил досрочные выборы в парламент

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести в стране новые парламентские выборы после скандала вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 14:13
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

Обновлено в 16:15
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Общество

Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Музыка

Израильский певец расплакался в финале «Евровидения-2019»

Певец Коби Марими, который представил Израиль на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", заплакал во время собственного выступления в финале.
Обновлено в 18:11
Игры

Первый рейд в The Division 2 прошли всего за 5 часов

Накануне вечером в The Division 2 появился первый в истории франшизы рейд на 8 человек.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Музыка

«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено 16 мая в 11:37
Музыка

Google предсказал победителя «Евровидения»

Похожий эксперимент Google провел в 2017 году на «Евровидении» в Украине и правильно предсказал победу певца Салвадор Собрал из Португалии.
Обновлено в 08:17
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Шоу-бизнес

В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Общество

«Кошмар что творится». Жители села под Нижним Тагилом жалуются на огромную свалку

Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.
Обновлено в 17:13
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