Футбол
Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионовСоветский спорт вчера в 14:46
Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов Лубе Чивитановы. Итальянский клуб побеждал в турнире в сезоне-2001/02 под названием Мачерата. Напомним, что женскую Лигу чемпионов-2018/19 выиграл итальянский клуб Новара.
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Религия
РПЦ прокомментировала протесты из-за стройки храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:05
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 19:02
Музыка
Лазарев оценил вероятность своего участия в следующем «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев, представлявший Россию в этом году на международном песенном конкурсе «Евровидение», рассказал, готов ли он еще раз поучаствовать в соревновании.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»
Футбольный клуб «Монако» победил французский «Амьен» со счетом 2:0. На счету российского игрока Александра Головина — гол и результативная передача, сообщает «Советский спорт».
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Граждане стран СНГ вместе отметили в постпредстве РФ в Женеве годовщину Победы
Праздник с участием сотрудников дипмиссий и посольств стран СНГ, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, состоялся в субботу в постоянном представительстве России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
В ДТП с автобусом в Приморье пострадали семь человек
Обновлено в 00:08
Политика
Экс-мэр Риги призвал Латвию готовиться к отмене санкций против РФ
Отстранённый от должности мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии отменить санкции против России и наладить диалог с Москвой.
Обновлено вчера в 23:01
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Спорт
Глейхенгауз назвал Загитову своей музой
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Эксперт рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы
Около 30% россиян страдают от бессонницы, в основном это жители больших городов, рассказал РИА Новости гендиректор Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илья Блохин.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
На юге Москвы произошел пожар на складе с пластиком
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая
Как напоминает «Газета.Ru», по версии обвинения, сотрудник Центрального разведуправления передал представителю китайской стороны четыре документа.
Обновлено вчера в 09:53
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Шоу-бизнес
Из-за чего Алла Пугачева снова простила своего племянника Влада
Влад Пугачев, племянник знаменитой певицы Аллы Пугачевой, заявил, что примирился с теткой и возвращается жить в Москвы в подаренную ей квартиру в районе Сокол.
Обновлено вчера в 17:38
Транспорт
Фурам разрешат ездить только ночью
Именно поэтому в жаркий сезон тяжелым грузовикам разрешат ездить только ночью, когда воздух прохладнее.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Саудовская Аравия заявила о готовности ответить на недавние обстрелы
Аль-Джубейра считает что в дестабилизации региона основная ответственность лежит на Иране, который угрожал экономическим интересам мира, планировал закрыть морские пути и провел террористические операции в регионе.
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено вчера в 03:32
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Обновлено вчера в 17:51
Музыка
Певец из Голландии скрыл свою ориентацию, чтобы выиграть «Евровидение»
Участник «Евровидения» от Голландии — певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17
Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено 17 мая в 15:25
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100
Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено 17 мая в 12:35
Теннис
Джокович сыграет с Надалем в финале «Мастерса» в Риме
Обновлено вчера в 16:44
Здоровье
Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете
Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено вчера в 16:57
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава с трудом зачитала рэп на песню Светланы Лободы
Екатерина Варнава с трудом зачитала рэп на песню Светланы Лободы «Пуля-дура».
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР
71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
В Австрии разразился правительственный кризис
Ранее в Австрии была опубликована видеозапись 2017 года, на которой Штрахе обещал «племяннице российского олигарха», как ее называют австрийские СМИ, преференции в бизнесе в обмен на финансирование его ультраправой Австрийской партии свободы.
Обновлено вчера в 18:07