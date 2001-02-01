Футбол

Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионовСоветский спорт вчера в 14:46

Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов Лубе Чивитановы. Итальянский клуб побеждал в турнире в сезоне-2001/02 под названием Мачерата. Напомним, что женскую Лигу чемпионов-2018/19 выиграл итальянский клуб Новара.
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Больше не короли: «Зенит-Казань» устал от побед

Kazanfirst.ru00:40

Вербов может продолжить игровую карьеру

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:47

Волейбол

Республика Татарстан16 мая в 09:26

Казанский «Зенит» проиграл итальянскому «Лубе» в финале Лиги чемпионов

ProstoProSportвчера в 14:42

«Зенит» (Казань) – «Чивитанова» – 1:3, 18 мая 2019, финал Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 15:10

Лига чемпионов (жен). Финал. «Новара» победила «Имоко Воллей»

Sports.ru17 мая в 17:11

Казанский «Зенит» расстался с серией

Коммерсантъвчера в 15:59
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Армия и оружие

Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Обновлено вчера в 08:39
Музыка

В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины

Обновлено в 01:46
Политика

Путин поприветствовал участников форума выпускников МГИМО

Обновлено в 02:02
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат

Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Музыка

Лазарев считает, что не подвел Россию

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Оренбургской области три человека погибли в результате пожара

Обновлено в 00:55
Политика

Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского, пишут СМИ

Действующего президента Украины Петра Порошенко пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского, сообщает интернет-издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале, не называя источников.
Обновлено в 02:35
Религия

РПЦ прокомментировала протесты из-за стройки храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 11:05
Авто

Составлен ТОП-5 долговечных универсалов с полным приводом

Универсалы с полным приводом считаются достаточно нишевым сегментом авторынка.
Обновлено в 02:20
Политика

Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками

Лодка с тремя мужчинами перевернулась в протоке реки Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Политика

Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России

Бывший мэр Риги нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено вчера в 21:50
Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие

США намерены платить западным странам за отказ от российского оружия

США планируют распространить программу финансовой помощи странам, которые готовы отказаться от покупки российского вооружения.
Обновлено вчера в 05:07
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Обновлено вчера в 08:39
Политика

Порошенко уволил первого замглавы СБУ

Уволить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины, — следует из текста указа, обнародованного на президентском сайте.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Почти 5 млн рублей украли из Gelandewagen безработной москвички

Около пяти миллионов рублей похитили из Mercedes-Benz Gelandewagen, припаркованного на Мичуринском проспекте.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Баку потушили пожар в торговом центре

Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено вчера в 12:06
Музыка

Юрий Лоза: В Лазареве нет ничего российского, кроме штампа в паспорте

Российский певец Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях заявил о том, что не следит и не собирается следить за конкурсом исполнителей Евровидение.
Обновлено вчера в 01:42
Происшествия

В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио

Как отмечается, в связи с этим Главное метеорологическое управление Японии приняло решение повысить уровень опасности извержения в районе популярной у туристов горы Хаконе и в долине гейзеров Овакудани.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено 17 мая в 11:44
Космос

Источник рассказал о возможностях российской станции «Луна-25»

Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" имеет возможность отправить к "соседке" Земли зарубежный малый спутник, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 20:45
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