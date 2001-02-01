Футбол
Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионовСоветский спорт вчера в 14:46
Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов Лубе Чивитановы. Итальянский клуб побеждал в турнире в сезоне-2001/02 под названием Мачерата. Напомним, что женскую Лигу чемпионов-2018/19 выиграл итальянский клуб Новара.
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Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Обновлено вчера в 08:39
Музыка
В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины
Обновлено в 01:46
Политика
Путин поприветствовал участников форума выпускников МГИМО
Обновлено в 02:02
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат
Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Музыка
Лазарев считает, что не подвел Россию
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика
Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского, пишут СМИ
Действующего президента Украины Петра Порошенко пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского, сообщает интернет-издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале, не называя источников.
Обновлено в 02:35
Религия
РПЦ прокомментировала протесты из-за стройки храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:05
Авто
Составлен ТОП-5 долговечных универсалов с полным приводом
Универсалы с полным приводом считаются достаточно нишевым сегментом авторынка.
Обновлено в 02:20
Политика
Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками
Лодка с тремя мужчинами перевернулась в протоке реки Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Политика
Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России
Бывший мэр Риги нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено вчера в 21:50
Футбол
«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы
В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие
США намерены платить западным странам за отказ от российского оружия
США планируют распространить программу финансовой помощи странам, которые готовы отказаться от покупки российского вооружения.
Обновлено вчера в 05:07
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Порошенко уволил первого замглавы СБУ
Уволить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины, — следует из текста указа, обнародованного на президентском сайте.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Почти 5 млн рублей украли из Gelandewagen безработной москвички
Около пяти миллионов рублей похитили из Mercedes-Benz Gelandewagen, припаркованного на Мичуринском проспекте.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Баку потушили пожар в торговом центре
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено вчера в 12:06
Музыка
Юрий Лоза: В Лазареве нет ничего российского, кроме штампа в паспорте
Российский певец Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях заявил о том, что не следит и не собирается следить за конкурсом исполнителей Евровидение.
Обновлено вчера в 01:42
Происшествия
В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио
Как отмечается, в связи с этим Главное метеорологическое управление Японии приняло решение повысить уровень опасности извержения в районе популярной у туристов горы Хаконе и в долине гейзеров Овакудани.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено 17 мая в 11:44
Космос
Источник рассказал о возможностях российской станции «Луна-25»
Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" имеет возможность отправить к "соседке" Земли зарубежный малый спутник, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 20:45