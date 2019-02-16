Футбол

Казанский «Зенит» переиграл «Локомотив»Матч ТВ 10:33

В матче Суперлиги казанский «Зенит» оказался сильнее новосибирского «Локомотива» и отстоял первую строчку в таблице. Лидер чемпионата захватил преимущество в первом сете и довел матч до уверенной победы.
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«Зенит-Казань» всухую переиграл «Локомотив»

Спорт-Экспресс12:10

Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» в волейбольной Суперлиге

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«Зенит-Казань» обыграл «Локомотив» в чемпионате России

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Наставник «Локомотива» о поражении от «Зенита»: Нашим волейболистам сегодня не хватило спокойствия

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Матч ТВ10:33

«Зенит-Казань» - «Локомотив»: будет ли борьба?

Все про Спорт рувчера в 08:26

Чемпионат России. 20-й тур. Казанский «Зенит» победил «Локомотив», «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Факел»

Sports.ru15 февраля в 18:14
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия

Times: состояние Скрипаля ухудшилось

Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" год назад, ухудшилось.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Москве в драке погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено в 11:56
Политика

Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах

История конфликта МИД Польши вызвал посла Израиля в республике Анну Азари после появления в газете The Jerusalem Post слов Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В ИТМО считают еще три корпуса вуза небезопасными для студентов

Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение, просит провести экспертизу не только пострадавшего здания, но и трех соседних корпусов, где пока решено не проводить занятия, сообщает вуз.
Обновлено в 13:09
Общество

Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов

Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.
Обновлено в 13:14
Спорт

Российские биатлонисты заняли 11-е место в сингл-миксте на этапе в США

Обновлено в 13:32
Наука

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Финансы

Максим Орешкин исключил обвал рубля

Обвала рубля не будет, пообещал министр экономического развития Максим Орешкин и напомнил россиянам о выгоде хранения сбережений в национальной валюте.
Обновлено в 11:32
Экономика

Reuters: Газпромбанк замораживает счета венесуэльской PDVSA

Газпромбанк заморозит счета венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Правозащитнику из Вологды пообещали сломать ноги во время задержания

Главу отделения общественного движения "За права человека" в Вологде сняли с поезда "Москва-Череповец" и на время задержали, пообещав при этом "переломать" мужчине ноги.
Обновлено в 09:59
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено в 10:09
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес

Обновлено в 11:44
Происшествия

Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста

В Москве вечером, 16 февраля, автомобиль BMW X6 насмерть сбил водителя такси, который вышел на проезжую часть Ленинградского шоссе.
Обновлено в 10:38
Общество

Москвичам рекомендовали спрятаться от ветра в метро

Обновлено в 12:22
Футбол

Женская сборная России сыграет с Украиной за бронзу ЧЕ по мини-футболу

Обновлено вчера в 00:50
Здоровье

Названы сжигающие жир на животе продукты

Ученые провели исследования и нашли самые действенные продукты, которые помогут избавиться от жира на животе, пишет британское издание Daily Express.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном

Мать известного рэпера Децла (настоящее имя - Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая поделилась подробностями о последнем разговоре с сыном, который умер в ночь на 3 февраля после закрытого концерта в Ижевске от остановки сердца.
Обновлено вчера в 12:12
Общество

«Фонтанке.ру» прислали письмо с угрозой о минировании

Интернет-издание "Фонтанка.ру" в Санкт-Петербурге сообщило, что в воскресенье получило по электронной почте угрозу о "минировании".
Обновлено в 12:56
Футбол

«Интер» обыграл «Сампдорию» благодаря голу Наингголана

Обновлено в 14:06
Политика

В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража

Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

ОАЭ закупили у России «Корнеты» и «Панцири»

Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Башаров узнал о своем разводе из Интернета

Елизавета Башарова вчера написала пост в Instagram, в котором сообщила, что разводится со своим мужем, популярным актером Маратом Башаровым, потому что больше не в силах терпеть его алкоголизм.
Обновлено в 06:59
Общество

Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»

Обновлено в 08:54
Футбол

«Байер» победил «Фортуну» перед матчем с «Краснодаром»

Обновлено в 13:59
Политика

Волкер пожаловался на нежелание России вести переговоры по Украине

Кремль взял паузу на переговорах по ситуации в Донбассе на время президентских выборов на Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Кировске столкнулись 14 автомобилей

Апатитовое шоссе в Кировске оказалось полностью заблокировано из-за массовой аварии с участием 14-ти автомобилей.
Обновлено в 12:29
Единоборства

Менеджер Минакова задумался о подаче протеста на поражение бойца

Для Минакова поражение от Конго стало первым в карьере. В активе российского бойца 21 победа.
Обновлено в 11:30
Авто

KIA Rio в январе стала самой популярной моделью на рынке Москвы

Обновлено вчера в 06:00
Транспорт

«Мосгортранс» попросил москвичей пораньше выехать на работу

Обновлено в 14:11
Армия и оружие

Видео испытаний новейшего танка Т-90МС попало в Сеть

Видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС попало в Сеть, на опубликованных кадрах запечатлены ходовые испытания, а также стрельба в движении и работа экипажа бронемашины.
Обновлено вчера в 04:36
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