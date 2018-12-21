Футбол
Казанский «Зенит» обыграл бельгийский «Кнак» в Лиге чемпионов
Казанский «Зенит» обыграл бельгийский «Кнак» в Лиге чемпионовЧемпионат16:39
«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов. В мае этого года казанская команда победила в финале турнира «Любе Чивитанову».
Чемпионат16:39
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Волейбол. Кнак – Зенит-Казань. Прогноз на матч Лиги Чемпионов от БК «БалтБет»
Букмекеры.рфвчера в 22:00
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 23:08, Ашберн
Футбол
Дзюба назвал свой личный список лучших футболистов России
Ранее "Свободная пресса" писала, что Артем Дзюба был признан лучшим футболистом 2018 года по версии РФС.
Обновлено в 21:30
Футбол
«Арсенал» хочет расстаться с Озилом
Лондонский клуб хочет расстаться с немецким футболистом и готов отдать его в аренду в другую команду.
Обновлено в 22:37
Футбол
Мурильо официально стал игроком «Барселоны»
Обновлено в 19:35
Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, пробился в четвертьфинал Кубка Нидерландов.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Куинси Промес пойман пьяным за рулем
Бывший лидер «Спартака», ныне выступающий за «Севилью», Куинси Промес был задержан испанской полицией за вождение в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 22:59
Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено в 15:26
Футбол
Фабрегас может стать одноклубником Головина
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может продолжить карьеру во Франции. Как сообщается, испанского футболиста намерен подписать «Монако».
Обновлено в 22:08
Футбол
«Интер» вновь попытается купить Модрича
Руководство «Интера» попытается следующим летом приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:40
Футбол
Мутко в РФС может сменить сын Жириновского
Кресло главы Российского футбольного союза (РФС) может занять сын Владимира Жириновского.
Обновлено в 09:14
Футбол
На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА
Обновлено в 16:24
Футбол
Руководство «Реала» не рассматривает вариант с приглашением Моуриньо
Увольнение Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" породило разговоры о возможном возвращении португальца в "Реал", переживающий непростое время.
Обновлено в 19:19
Футбол
Алекс Сандро заключил новый контракт с «Ювентусом»
Обновлено в 11:08
Футбол
Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ
Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол
Силва поздравил Мбаппе: «С днем рождения, моя маленькая черепашка»
Капитан «Пари Сен-Жермен» Тьягу Силва поздравил с днем рождения форварда парижан Килиана Мбаппе.
Обновлено в 10:12
Футбол
ЦСКА и «Спартак» проявляют интерес к итальянскому нападающему «Саутгемптона» Габбьядини
Нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбьядини попал в сферу интересов ЦСКА и «Спартака», сообщает Calciomercato.
Обновлено в 19:39